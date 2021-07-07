В Украине разрешили идти в декрет отцу и другим родственникам

Кабинет Министров Украины 7 июля принял порядок предоставления отпуска при рождении ребенка. В декретный отпуск теперь может идти не только мать, но и другие члены семьи.

Равные условия при уходе за ребенком

В частности, документ вводит такие понятия как "одинокая мать", "одинокий отец" и "другой совершеннолетний родственник ребенка". Премьер-министр Денис Шмыгаль отметил во время заседания правительства, что такой шаг должен обеспечить равные возможности отца и матери в уходе за ребенком.

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Кабинет Министров утвердил нормативно-правовой акт, который обеспечит равные права матери и отца в получении отпуска по уходу за ребенком,

– отметил Шмыгаль.

Уйти в декретный отпуск имеют право:

мужчина, жена которого родила ребенка;

отец ребенка, который не состоит в браке с матерью, но они ведут совместное хозяйство;

бабушка, дедушка, а также другой совершеннолетний родственник ребенка (брат или сестра), ухаживающие за ребенком одиноких матери или отца.

Такой отпуск предоставляется единовременно. Его продолжительность, определяется работником в письменном заявлении о предоставлении (но не более чем 14 календарных дней без учета праздничных и нерабочих дней) и не позднее 3 месяцев со дня рождения ребенка.

Формально декретный отпуск для мужчин уже был разрешен, но теперь Кабмин ввел четкие правила именно для отпуска при рождении ребенка.

Условия предоставления отпуска

Отпуск должен быть использован работником не позднее 104-го дня со дня рождения ребенка и не подлежит делению на части.

В случае рождения двух и более детей продолжительность отпуска не увеличивается.

Заработная плата за время этого отпуска выплачивается не позднее трех дней со дня его начала.

Также документом определен перечень документов, которые следует предоставить для получения отпуска. В частности, свидетельство о рождении ребенка и заявление.