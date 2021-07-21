Соответствующее постановление приняли в Кабмине. По их мнению, оно призвано улучшить уровень контроля за качеством медикаментов, импортируемых в Украину.
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Благодаря изменениям будут созданы условия, которые обеспечат поступление на рынок Украины только качественных, эффективных и безопасных лекарственных средств.
Это является залогом защиты здоровья и жизни граждан и безопасности государства в целом,
– говорится в сообщении.
Предусматриваются следующие нововведения:
Отныне для лекарств не будет проводиться лабораторный контроль, если они произведены на предприятиях:
- стран-членов ЕС;
- Великобритании;
- США;
- Канады;
- Швейцарии;
- Австралии;
- Новой Зеландии;
- Японии;
- Израиля.
В этих странах существует жесткая регуляторная система. Такие лекарственные средства будут подлежать визуальному контролю, однако при необходимости препараты могут передавать и на лабораторный анализ,
– подчеркнули в ведомстве.
Также за транспортировку лекарств на лабораторный анализ ответственными будут субъекты хозяйствования, которые импортируют эти лекарства.
Кроме этого, установлен обновленный перечень документов и сроки выдачи заключения о качестве лекарственного средства, которое ввозится на территорию Украины. Отныне государственный контроль качества препаратов будет осуществляться минимум за 5 рабочих дней.