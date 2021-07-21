Соответствующее постановление приняли в Кабмине. По их мнению, оно призвано улучшить уровень контроля за качеством медикаментов, импортируемых в Украину.

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Благодаря изменениям будут созданы условия, которые обеспечат поступление на рынок Украины только качественных, эффективных и безопасных лекарственных средств.

Это является залогом защиты здоровья и жизни граждан и безопасности государства в целом,

– говорится в сообщении.

Предусматриваются следующие нововведения:

Отныне для лекарств не будет проводиться лабораторный контроль, если они произведены на предприятиях:

стран-членов ЕС;

Великобритании;

США;

Канады;

Швейцарии;

Австралии;

Новой Зеландии;

Японии;

Израиля.

В этих странах существует жесткая регуляторная система. Такие лекарственные средства будут подлежать визуальному контролю, однако при необходимости препараты могут передавать и на лабораторный анализ,

– подчеркнули в ведомстве.

Также за транспортировку лекарств на лабораторный анализ ответственными будут субъекты хозяйствования, которые импортируют эти лекарства.

Кроме этого, установлен обновленный перечень документов и сроки выдачи заключения о качестве лекарственного средства, которое ввозится на территорию Украины. Отныне государственный контроль качества препаратов будет осуществляться минимум за 5 рабочих дней.

Внимание! Отмечается, что сертификат качества лекарственного средства должен быть переведен на украинский язык.