В Украине разрешили не проверять лекарства, произведенные в Евросоюзе, США и ряде других стран

21 июля 2021 , 21:02
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Источник:

Минздрав Украины

В правительстве внесли ряд изменений в порядок осуществления госконтроля качества лекарственных средств, которые ввозятся в Украину. Ввели несколько нововведений.

Соответствующее постановление приняли в Кабмине. По их мнению, оно призвано улучшить уровень контроля за качеством медикаментов, импортируемых в Украину.

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Благодаря изменениям будут созданы условия, которые обеспечат поступление на рынок Украины только качественных, эффективных и безопасных лекарственных средств.

Это является залогом защиты здоровья и жизни граждан и безопасности государства в целом,
 –  говорится в сообщении.

Предусматриваются следующие нововведения:

Отныне для лекарств не будет проводиться лабораторный контроль, если они произведены на предприятиях:

  • стран-членов ЕС;
  • Великобритании;
  • США;
  • Канады;
  • Швейцарии;
  • Австралии;
  • Новой Зеландии;
  • Японии;
  • Израиля.

В этих странах существует жесткая регуляторная система. Такие лекарственные средства будут подлежать визуальному контролю, однако при необходимости препараты могут передавать и на лабораторный анализ,
 –  подчеркнули в ведомстве.

Также за транспортировку лекарств на лабораторный анализ ответственными будут субъекты хозяйствования, которые импортируют эти лекарства.

Кроме этого, установлен обновленный перечень документов и сроки выдачи заключения о качестве лекарственного средства, которое ввозится на территорию Украины. Отныне государственный контроль качества препаратов будет осуществляться минимум за 5 рабочих дней.

Внимание! Отмечается, что сертификат качества лекарственного средства должен быть переведен на украинский язык.
Автор: Аліна Оліховська