Решение о возможности миксования вакцин утвердили в штабе Минздрава 2 июня. Об этом рассказал член оперативного штаба Министерства здравоохранения по вопросам вакцинации Федор Лапий.

К теме В Украине утвердили COVID-сертификаты: как они будут работать

В каком случае можно миксовать COVID-вакцины и какие именно

Если неизвестно, каким препаратом был вакцинирован человек, или он получил прививку мРНК вакциной от компании Moderna, то вторая доза вводится препаратом от Pfizer.

Если после первой дозы AstraZeneca были зафиксированы тромбозы или другие заболевания, или же в стране дефицит вакцины, от тогда человек получит вторую дозу препарата на платформе мРНК, то есть Pfizer.

Но без необходимости вакцины не будут смешивать. То есть если первую прививку человек получил препаратом Pfizer, то вторую прививку будет выполняться этим самым препаратом. Если у привитого препаратом AstraZeneca не будет никаких проблем и вакцина в стране будет в достаточном количестве, то вторую прививку также будут делать препаратом AstraZeneca.

Будут ли смешивать вакцину CoronaVac?

Вакцину CoronaVac не будут смешивать, поскольку пока нет данных об исследовании для комбинации этого препарата и других вакцин.

Добавим, что в Украине не исключают вакцинацию против коронавируса третьей дозой. Это может потребоваться для ревакцинации, то есть продления действия вакцины. Пока Минздрав изучает научные исследования, чтобы принять окончательное решение.



Сравнение вакцин против COVID-19 / Источник: ВОЗ / Инфографика 24 канала