В Украине рекордное число прививок за сутки: количество иммунизированных перевалило за миллион

Вакцинальная кампания против коронавируса в Украине продолжает наращивать темпы. За прошедшие сутки, 7 июля, против коронавируса вакцинировали 104 680 человек.

В течение вчерашнего дня 42 029 человек получили первую дозу вакцины. А вторую дозу получил 62 651 человек, тем самым закончив курс вакцинации.

К теме Коронавирус распространяется быстрее вакцины, – ООН

Прививки выполнялись 682 мобильными бригадами, а также в 1 462 пунктах прививки и 31 центре вакцинации.

В течение 7 июля украинцев вакцинировали такими препаратами:

Coronavac – 35 516,

Cominarity (Pfizer-Biontech) – 55 048,

AstraZeneca – 14 116.

2 дозы вакцины получили больше миллиона украинцев

С начала вакцинальной кампании в Украине против коронавируса вакцинировали 2 178 592 человека. 2 178 590 из них получили 1 дозу вакцины. Полностью иммунизированы и получили 2 дозы – 1 018 258 человек (из них двое получили первую дозу заграницей).

В целом в стране провели 3 196 848 COVID-прививок.

Какие вакцины использовали

Привиты вакциной Covishield (AstraZeneca) – 487 187,

Привиты вакциной Coronavac – 686 635,

Привиты вакциной Cominarity (Pfizer-Biontech) – 644 771,

Привиты вакциной AstraZeneca – 359 609,

Привиты вакциной Janssen (Johnson & Johnson's) – 390.

По состоянию на 7 июля 2021 года в лист ожидания вакцинации против COVID-19 записались 782 692 человека.



Сравнение вакцин против COVID-19 / Источник: ВОЗ / Инфографика 24 канала