В Украине рекордное число прививок за сутки: количество иммунизированных перевалило за миллион
Источник:Минздрав Украины
Вакцинальная кампания против коронавируса в Украине продолжает наращивать темпы. За прошедшие сутки, 7 июля, против коронавируса вакцинировали 104 680 человек.
В течение вчерашнего дня 42 029 человек получили первую дозу вакцины. А вторую дозу получил 62 651 человек, тем самым закончив курс вакцинации.
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Прививки выполнялись 682 мобильными бригадами, а также в 1 462 пунктах прививки и 31 центре вакцинации.
В течение 7 июля украинцев вакцинировали такими препаратами:
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Coronavac – 35 516,
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Cominarity (Pfizer-Biontech) – 55 048,
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AstraZeneca – 14 116.
2 дозы вакцины получили больше миллиона украинцев
С начала вакцинальной кампании в Украине против коронавируса вакцинировали 2 178 592 человека. 2 178 590 из них получили 1 дозу вакцины. Полностью иммунизированы и получили 2 дозы – 1 018 258 человек (из них двое получили первую дозу заграницей).
В целом в стране провели 3 196 848 COVID-прививок.
Какие вакцины использовали
- Привиты вакциной Covishield (AstraZeneca) – 487 187,
- Привиты вакциной Coronavac – 686 635,
- Привиты вакциной Cominarity (Pfizer-Biontech) – 644 771,
- Привиты вакциной AstraZeneca – 359 609,
- Привиты вакциной Janssen (Johnson & Johnson's) – 390.
Сравнение вакцин против COVID-19 / Источник: ВОЗ / Инфографика 24 канала