Темпы вакцинации в Украине

25 июня против коронавируса вакцинировали 97 130 человек: одну дозу получили 36 540 человек, две дозы, а следовательно полностью иммунизированы, – 60 590 человек.

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Вакцинацию проводили:

623 мобильные бригады,

1 229 пунктов прививки;

20 центров вакцинации.

По состоянию на 24 июня 2021 года в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 742 181 человек.

С начала вакцинальной кампании привиты 1 871 511 человек из них получили 1 дозу – 1 871 509 человек,

полностью иммунизированы и получили 2 дозы – 550 966 человек (из них два человека получили одну дозу заграницей).

Какими вакцинами вакцинировали украинцев

Covishield (AstraZeneca) – 487 187,

Coronavac – 526 853,

Cominarity (Pfizer-Biontech) – 499 133,

AstraZeneca – 357 948,

Janssen (Johnson & Johnson's) – 390.

К слову, Украина перешла к 4-му этапу вакцинации против COVID-19. Им предусмотрена иммунизация людей старше 60 лет, а также людей в возрасте 18 – 59, которые имеют сопутствующие заболевания, заключенных и персонал заведений лишения свободы и следственных изоляторов.

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