Темпы вакцинации в Украине

25 июня против коронавируса вакцинировали 97 130 человек: одну дозу получили 36 540 человек, две дозы, а следовательно полностью иммунизированы, – 60 590 человек.

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Вакцинацию проводили:

  • 623 мобильные бригады,
  • 1 229 пунктов прививки;
  • 20 центров вакцинации.

По состоянию на 24 июня 2021 года в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 742 181 человек.

Какими вакцинами вакцинировали украинцев

  • Covishield (AstraZeneca) – 487 187,

  • Coronavac – 526 853,

  • Cominarity (Pfizer-Biontech) – 499 133,

  • AstraZeneca – 357 948,

  • Janssen (Johnson & Johnson's) – 390.

К слову, Украина перешла к 4-му этапу вакцинации против COVID-19. Им предусмотрена иммунизация людей старше 60 лет, а также людей в возрасте 18 – 59, которые имеют сопутствующие заболевания, заключенных и персонал заведений лишения свободы и следственных изоляторов.

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