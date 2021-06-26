Темпы вакцинации в Украине
25 июня против коронавируса вакцинировали 97 130 человек: одну дозу получили 36 540 человек, две дозы, а следовательно полностью иммунизированы, – 60 590 человек.
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Вакцинацию проводили:
- 623 мобильные бригады,
- 1 229 пунктов прививки;
- 20 центров вакцинации.
По состоянию на 24 июня 2021 года в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 742 181 человек.
Какими вакцинами вакцинировали украинцев
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Covishield (AstraZeneca) – 487 187,
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Coronavac – 526 853,
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Cominarity (Pfizer-Biontech) – 499 133,
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AstraZeneca – 357 948,
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Janssen (Johnson & Johnson's) – 390.
К слову, Украина перешла к 4-му этапу вакцинации против COVID-19. Им предусмотрена иммунизация людей старше 60 лет, а также людей в возрасте 18 – 59, которые имеют сопутствующие заболевания, заключенных и персонал заведений лишения свободы и следственных изоляторов.
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