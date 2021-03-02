С середины февраля 2021 года в Украине начала расти смертность в результате коронавируса. А в последние дни этот рост резко ускорился.

Скорость увеличения смертности от COVID-19 в Украине немного превысила значение осенней волны. И это не связано с задержками обнародования статистики.

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Ученые Национальной академии наук проанализировали эпидемическую ситуацию в Украине за 23 февраля – 1 марта 2021 года. Исследователи отметили, что задержки наполнения реестра в настоящее время минимальны как для результатов тестирования, так и для регистрации смертей.

Уверенный рост количества новых случаев происходит во всех регионах Украины, кроме Запорожской, Луганской и Херсонской областей. Динамика новых выявлений в Украине на данный момент аналогична статистике Румынии и Польши,

– говорится в сообщении.

Детальный разбор смертности от коронавируса в Украине