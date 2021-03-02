В Украине резко ускорилась смертность от коронавируса
С середины февраля 2021 года в Украине начала расти смертность в результате коронавируса. А в последние дни этот рост резко ускорился.
Источник:НАН
Скорость увеличения смертности от COVID-19 в Украине немного превысила значение осенней волны. И это не связано с задержками обнародования статистики.
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Ученые Национальной академии наук проанализировали эпидемическую ситуацию в Украине за 23 февраля – 1 марта 2021 года. Исследователи отметили, что задержки наполнения реестра в настоящее время минимальны как для результатов тестирования, так и для регистрации смертей.
Уверенный рост количества новых случаев происходит во всех регионах Украины, кроме Запорожской, Луганской и Херсонской областей. Динамика новых выявлений в Украине на данный момент аналогична статистике Румынии и Польши,
– говорится в сообщении.
Детальный разбор смертности от коронавируса в Украине
- Ученые рассказали, что общая летальность новых случаев продолжает расти и достигла 2.8%. По информации ученых, большинство пациентов с коронавирусом, которые находились на ИВЛ, умерли.
- Средняя госпитальная летальность за весь период наблюдений составила около 15%,.
- Летальность среди больных, находившихся в отделениях интенсивной терапии, составляет 76%,
- Летальность среди больных, находившихся на аппаратах искусственной вентиляции легких (ИВЛ), – 89%.
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