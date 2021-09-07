Ситуация с COVID-19 в Украине

В больницы были госпитализированы 485 пациентов с выраженными симптомами COVID-19. От осложнений коронавирусной болезни умерли 53 пациента. В то же время выздоровели 1429 человек.

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За сутки в Украине лаборатории осуществили 48 399 тестирований, в частности:

  • методом ПЦР – 22 596,
  • методом ИФА – 7 811,
  • экспресс-тестами – 17 992.

Количество заболеваний в регионах за сутки:

  • Киев – 304 случая;
  • Винницкая область – 56 случаев;
  • Волынская область – 33 случая;
  • Днепропетровская область – 151 случай;
  • Донецкая область – 87 случаев;
  • Житомирская область – 39 случаев;
  • Закарпатская область – 32 случая;
  • Запорожская область – 149 случаев;
  • Ивано-Франковская область – 58 случаев;
  • Киевская область – 69 случаев;
  • Кировоградская область – 15 случаев;
  • Луганская область – 111 случаев;
  • Львовская область – 165 случаев;
  • Николаевская область – 25 случаев;
  • Одесская область – 140 случаев;
  • Полтавская область – 64 случая;
  • Ровненская область – 104 случая;
  • Сумская область – 47 случаев;
  • Тернопольская область – 78 случаев;
  • Харьковская область – 163 случая;
  • Херсонская область – 30 случаев;
  • Хмельницкая область – 85 случаев;
  • Черкасская область – 35 случаев;
  • Черновицкая область – 119 случаев;
  • Черниговская область – 38 случая.

*Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

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Динамика вакцинации

В течение суток, 6 сентября, в Украине против COVID-19 вакцинировали 133 922 человек, в частности, первую дозу получили 37 380 человек, вторую дозу, а значит завершили иммунизацию – 96 542 человека.

Вакцинацию проводили:

  • 882 мобильные бригады,
  • 2 827 пунктов прививки;
  • 338 центров вакцинации.

Напомним, что вакцинация в стране стартовала 24 февраля. Сейчас для иммунизации против коронавируса используют препараты:

  • Covishield – 487 187 (количество использованных доз).
  • Coronavac - 1 571 064.
  • Comirnaty от Pfizer – 1 945 675.
  • AstraZeneca – 511 583.
  • Janssen от Johnson & Johnson – 19 252.
  • Moderna – 1 084 037.

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