В Украине резко возросла заболеваемость коронавирусом

В Украине в течение суток заболели коронавирусом 2 197 человек, включая 197 детей и 37 медработников. По сравнению с прошлыми сутками заболеваемость выросла, вчера суточный прирост инфицированных составил 773.

Ситуация с COVID-19 в Украине

В больницы были госпитализированы 485 пациентов с выраженными симптомами COVID-19. От осложнений коронавирусной болезни умерли 53 пациента. В то же время выздоровели 1429 человек.

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За сутки в Украине лаборатории осуществили 48 399 тестирований, в частности:

методом ПЦР – 22 596,

методом ИФА – 7 811,

экспресс-тестами – 17 992.

Количество заболеваний в регионах за сутки:

Киев – 304 случая;

Винницкая область – 56 случаев;

Волынская область – 33 случая;

Днепропетровская область – 151 случай;

Донецкая область – 87 случаев;

Житомирская область – 39 случаев;

Закарпатская область – 32 случая;

Запорожская область – 149 случаев;

Ивано-Франковская область – 58 случаев;

Киевская область – 69 случаев;

Кировоградская область – 15 случаев;

Луганская область – 111 случаев;

Львовская область – 165 случаев;

Николаевская область – 25 случаев;

Одесская область – 140 случаев;

Полтавская область – 64 случая;

Ровненская область – 104 случая;

Сумская область – 47 случаев;

Тернопольская область – 78 случаев;

Харьковская область – 163 случая;

Херсонская область – 30 случаев;

Хмельницкая область – 85 случаев;

Черкасская область – 35 случаев;

Черновицкая область – 119 случаев;

Черниговская область – 38 случая.

За все время пандемии в Украине подтвердили 2 300 504 случая заражения коронавирусом. По состоянию на 7 сентября выздоровели – 2 214 606 человек. Жертвами COVID-19 стали 54 054 пациента.

*Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Главные правила профилактики коронавируса / Источник: ВОЗ / Инфографика 24 канала

Динамика вакцинации

В течение суток, 6 сентября, в Украине против COVID-19 вакцинировали 133 922 человек, в частности, первую дозу получили 37 380 человек, вторую дозу, а значит завершили иммунизацию – 96 542 человека.

Вакцинацию проводили:

882 мобильные бригады,

2 827 пунктов прививки;

338 центров вакцинации.

С начала прививочной кампании привиты 5 618 798 человек, из них получили одну дозу – 5 618 796 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 4 304 627 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом).Всего проведены 9 923 423 прививки.

Напомним, что вакцинация в стране стартовала 24 февраля. Сейчас для иммунизации против коронавируса используют препараты:

Covishield – 487 187 (количество использованных доз).

Coronavac - 1 571 064.

Comirnaty от Pfizer – 1 945 675.

AstraZeneca – 511 583.

Janssen от Johnson & Johnson – 19 252.

Moderna – 1 084 037.

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