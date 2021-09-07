В Украине резко возросла заболеваемость коронавирусом
Источник:Минздрав
В Украине в течение суток заболели коронавирусом 2 197 человек, включая 197 детей и 37 медработников. По сравнению с прошлыми сутками заболеваемость выросла, вчера суточный прирост инфицированных составил 773.
Ситуация с COVID-19 в Украине
В больницы были госпитализированы 485 пациентов с выраженными симптомами COVID-19. От осложнений коронавирусной болезни умерли 53 пациента. В то же время выздоровели 1429 человек.
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За сутки в Украине лаборатории осуществили 48 399 тестирований, в частности:
- методом ПЦР – 22 596,
- методом ИФА – 7 811,
- экспресс-тестами – 17 992.
Количество заболеваний в регионах за сутки:
- Киев – 304 случая;
- Винницкая область – 56 случаев;
- Волынская область – 33 случая;
- Днепропетровская область – 151 случай;
- Донецкая область – 87 случаев;
- Житомирская область – 39 случаев;
- Закарпатская область – 32 случая;
- Запорожская область – 149 случаев;
- Ивано-Франковская область – 58 случаев;
- Киевская область – 69 случаев;
- Кировоградская область – 15 случаев;
- Луганская область – 111 случаев;
- Львовская область – 165 случаев;
- Николаевская область – 25 случаев;
- Одесская область – 140 случаев;
- Полтавская область – 64 случая;
- Ровненская область – 104 случая;
- Сумская область – 47 случаев;
- Тернопольская область – 78 случаев;
- Харьковская область – 163 случая;
- Херсонская область – 30 случаев;
- Хмельницкая область – 85 случаев;
- Черкасская область – 35 случаев;
- Черновицкая область – 119 случаев;
- Черниговская область – 38 случая.
*Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Динамика вакцинации
В течение суток, 6 сентября, в Украине против COVID-19 вакцинировали 133 922 человек, в частности, первую дозу получили 37 380 человек, вторую дозу, а значит завершили иммунизацию – 96 542 человека.
Вакцинацию проводили:
- 882 мобильные бригады,
- 2 827 пунктов прививки;
- 338 центров вакцинации.
Всего проведены 9 923 423 прививки.
Напомним, что вакцинация в стране стартовала 24 февраля. Сейчас для иммунизации против коронавируса используют препараты:
- Covishield – 487 187 (количество использованных доз).
- Coronavac - 1 571 064.
- Comirnaty от Pfizer – 1 945 675.
- AstraZeneca – 511 583.
- Janssen от Johnson & Johnson – 19 252.
- Moderna – 1 084 037.
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