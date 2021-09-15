Распространение COVID-19 в Украине

В больницы госпитализировали 1 609 пациентов с симптомами коронавируса. От осложнений болезни, к сожалению, умерли, 93 человека.

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За сутки лаборатории осуществили 75 431 тестирование, в частности:

  • методом ПЦР – 33 878 человек,
  • методом ИФА – 8 562 человека,
  • экспресс-тестами – 32 991 человек.

Количество больных в регионах за сутки:

  • Киев – 441 случай;
  • Винницкая область – 147 случаев;
  • Волынская область – 102 случая;
  • Днепропетровская область – 273 случая;
  • Донецкая область – 260 случаев;
  • Житомирская область – 116 случаев;
  • Закарпатская область – 49 случаев;
  • Запорожская область – 212 случаев;
  • Ивано-Франковская область – 135 случаев;
  • Киевская область – 181 случай;
  • Кировоградская область – 31 случай;
  • Луганская область – 247 случаев;
  • Львовская область – 294 случая;
  • Николаевская область – 74 случая;
  • Одесская область – 361 случай;
  • Полтавская область – 134 случая;
  • Ровненская область – 210 случаев;
  • Сумская область – 109 случаев;
  • Тернопольская область – 152 случая;
  • Харьковская область – 343 случая;
  • Херсонская область – 222 случая;
  • Хмельницкая область – 224 случая;
  • Черкасская область – 116 случаев;
  • Черновицкая область – 174 случая;
  • Черниговская область – 33 случая.

* Данные со временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Все, що треба знати про профілактику коронавірусу / Інфографіка 24 каналуГлавные правила профилактики коронавируса / Источник: ВОЗ / Инфографика 24 канала

Статистика COVID-вакцинации в Украине

На протяжении прошедших суток прививки получили 141 796 человек, в частности, первую дозу – 67 614 человек, вторую дозу, а следовательно полностью иммунизированы – 74 182 человека.

В течение суток работали:

  • 939 мобильных бригад,
  • 2 929 пунктов иммунизации;
  • 326 центров вакцинации.