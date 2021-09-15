Распространение COVID-19 в Украине

В больницы госпитализировали 1 609 пациентов с симптомами коронавируса. От осложнений болезни, к сожалению, умерли, 93 человека.

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За сутки лаборатории осуществили 75 431 тестирование, в частности:

методом ПЦР – 33 878 человек,

методом ИФА – 8 562 человека,

экспресс-тестами – 32 991 человек.

Общая статистика С начала пандемии COVID-19 в Украине официально сообщили о 2 325 796 случаях заболевания. По состоянию на 15 сентября выздоровели – 2 225 130 человек. Впрочем, жертвами коронавирусной болезни, к сожалению стали 54 550 граждан.

Количество больных в регионах за сутки:

Киев – 441 случай;

Винницкая область – 147 случаев;

Волынская область – 102 случая;

Днепропетровская область – 273 случая;

Донецкая область – 260 случаев;

Житомирская область – 116 случаев;

Закарпатская область – 49 случаев;

Запорожская область – 212 случаев;

Ивано-Франковская область – 135 случаев;

Киевская область – 181 случай;

Кировоградская область – 31 случай;

Луганская область – 247 случаев;

Львовская область – 294 случая;

Николаевская область – 74 случая;

Одесская область – 361 случай;

Полтавская область – 134 случая;

Ровненская область – 210 случаев;

Сумская область – 109 случаев;

Тернопольская область – 152 случая;

Харьковская область – 343 случая;

Херсонская область – 222 случая;

Хмельницкая область – 224 случая;

Черкасская область – 116 случаев;

Черновицкая область – 174 случая;

Черниговская область – 33 случая.

* Данные со временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Главные правила профилактики коронавируса / Источник: ВОЗ / Инфографика 24 канала

Статистика COVID-вакцинации в Украине

На протяжении прошедших суток прививки получили 141 796 человек, в частности, первую дозу – 67 614 человек, вторую дозу, а следовательно полностью иммунизированы – 74 182 человека.

В течение суток работали:

939 мобильных бригад,

2 929 пунктов иммунизации;

326 центров вакцинации.