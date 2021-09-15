В Украине резко возросла заболеваемость: 4,5 тысяч инфицированных за сутки
Источник:Минздрав
В течение суток в Украине обнаружили 4 640 случаев коронавирусной болезни. Среди больных 531 ребенок и 95 медработников. Прививки против коронавируса получили еще 141 796 человек.
Распространение COVID-19 в Украине
В больницы госпитализировали 1 609 пациентов с симптомами коронавируса. От осложнений болезни, к сожалению, умерли, 93 человека.
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За сутки лаборатории осуществили 75 431 тестирование, в частности:
- методом ПЦР – 33 878 человек,
- методом ИФА – 8 562 человека,
- экспресс-тестами – 32 991 человек.
Общая статистика
С начала пандемии COVID-19 в Украине официально сообщили о 2 325 796 случаях заболевания.
По состоянию на 15 сентября выздоровели – 2 225 130 человек. Впрочем, жертвами коронавирусной болезни, к сожалению стали 54 550 граждан.
Количество больных в регионах за сутки:
- Киев – 441 случай;
- Винницкая область – 147 случаев;
- Волынская область – 102 случая;
- Днепропетровская область – 273 случая;
- Донецкая область – 260 случаев;
- Житомирская область – 116 случаев;
- Закарпатская область – 49 случаев;
- Запорожская область – 212 случаев;
- Ивано-Франковская область – 135 случаев;
- Киевская область – 181 случай;
- Кировоградская область – 31 случай;
- Луганская область – 247 случаев;
- Львовская область – 294 случая;
- Николаевская область – 74 случая;
- Одесская область – 361 случай;
- Полтавская область – 134 случая;
- Ровненская область – 210 случаев;
- Сумская область – 109 случаев;
- Тернопольская область – 152 случая;
- Харьковская область – 343 случая;
- Херсонская область – 222 случая;
- Хмельницкая область – 224 случая;
- Черкасская область – 116 случаев;
- Черновицкая область – 174 случая;
- Черниговская область – 33 случая.
* Данные со временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Статистика COVID-вакцинации в Украине
На протяжении прошедших суток прививки получили 141 796 человек, в частности, первую дозу – 67 614 человек, вторую дозу, а следовательно полностью иммунизированы – 74 182 человека.
В течение суток работали:
- 939 мобильных бригад,
- 2 929 пунктов иммунизации;
- 326 центров вакцинации.
С начала вакцинальной кампании привито 6 028 879 человек:
- из них получили одну дозу – 6 028 877 человек;
- полностью иммунизированы и получили две дозы – 4 959 086 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом).
Всего проведено 10 987 963 прививки.