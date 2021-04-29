Это самые высокие показатели за последние 5 дней. Больше всего новых больных обнаружили в Харьковской (+1 203), Днепропетровской областях (+1 021) и в Киеве (+940).
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По состоянию на 29 апреля в Украине зарегистрировали 2 059 465 случаев заражения коронавирусом. За минувшие сутки COVID-19 диагностировали у 11 627 украинцев.
Это самые высокие показатели за последние 5 дней. Больше всего новых больных обнаружили в Харьковской (+1 203), Днепропетровской областях (+1 021) и в Киеве (+940).
Новость дополняется...