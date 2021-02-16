В Центре общественного здоровья Минздрава рассказали, как в Украине считают больных и тех, кто вылечился от коронавирусной инфекции.

Так, лабораторные центры Минздрава и ЦОС получают данные о случаях инфицирования COVID-19 от медиков и лабораторий, проводящих тестирование. Учет случаев коронавируса осуществляется в соответствии с указом МОЗ Украины (от 28.03.2020 №722).

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"Согласно этому документу, медицинский работник, который обнаружил лицо, отвечающее определению случая COVID-19, регистрирует случай и в срок до 12:00 информирует лабораторный центр Минздрава Украины согласно административно-территориальной принадлежности. Лабораторные центры Минздрава есть в каждом регионе, это государственные учреждения", – пояснили в ЦОС.

Также врач должен информировать лабораторный центр Минздрава о результате лечения (выздоровление или летальный исход) и/или прекращение самоизоляции пациента не позднее чем через три дня со дня, когда у него будет эта информация.

Как считается, если человек самостоятельно обратилсяь в лабораторию

Если лицо самостоятельно обратилрсь в какую-то из лабораторий, которая осуществляет тестирование, сдал ПЦР-тест и получил положительный результат – эти данные передаются в лабораторный центр Минздрава.

Впоследствии, выздоровел ли пациент, будет выяснять врач-эпидемиолог из лабораторного центра Минздрава. Это в том случае, если человек сам не обратится к семейному врач.

"Если в лабораторном центре по результатам этого расследования установили, что человек выздоровел, его исключают из статистики активных больных и вносят в число тех, кто выздоровел. Так определяется наступления выздоровления, если человек не обращается к врачу, а решил переболеть сам дома", – добавили в пресс-службе.

Результаты экспресс-тестов без уведомления семейного врача не фиксируются в статистике

Если человек самостоятельно сдал быстрый тест и о нем не было отправлено срочного сообщения семейным врачом, то такой больной и результат его теста не фиксируется в официальной статистике по заражению коронавирусом.



Готовы ли украинцы вакцинироваться от COVID-19 / Источник: "Рейтинг" / Инфографика 24 канала