За прошедшие сутки, 8 декабря, в Украине против коронавируса вакцинировали 178 796 человек. 69 267 из них получили первую дозу, остальные 109 529 – завершающую, вторую дозу.
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Вакцинация проводилась 916 мобильными бригадами по иммунизации, в 3 264 пунктах прививки и в 471 центре вакцинации населения.
Общие темпы вакцинации в стране
С начала вакцинальной кампании в Украине против коронавируса привили 13 974 700 человек. 13 974 698 из них получили первую дозу препарата, полностью иммунизированы и получили две дозы – 12 151 762 человека.
В общей сложности в стране провели 26 126 460 COVID-прививок.
Какие вакцины использовали в целом
- Comiraty (Pfizer-BioNTech) – 5 860 947,
- Coronavac – 4 585 079,
- AstraZeneca – 1 599 835,
- Moderna – 1 420 972,
- Covishield (AstraZeneca) – 487 187,
- Janssen (Johnson & Johnson's) –20 680.
Эффективность вакцин против коронавируса от разных производителей / Инфографика 24 канала
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