В Украине сделали более 26 миллионов прививок против COVID-19: какими вакцинами больше всего

Вакцинальная кампания против COVID-19 в Украине стартовала 24 февраля. С тех пор в стране провели более 26 миллионов прививок.

За прошедшие сутки, 8 декабря, в Украине против коронавируса вакцинировали 178 796 человек. 69 267 из них получили первую дозу, остальные 109 529 – завершающую, вторую дозу.

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Вакцинация проводилась 916 мобильными бригадами по иммунизации, в 3 264 пунктах прививки и в 471 центре вакцинации населения.

Общие темпы вакцинации в стране

С начала вакцинальной кампании в Украине против коронавируса привили 13 974 700 человек. 13 974 698 из них получили первую дозу препарата, полностью иммунизированы и получили две дозы – 12 151 762 человека.

В общей сложности в стране провели 26 126 460 COVID-прививок.

Какие вакцины использовали в целом

Comiraty (Pfizer-BioNTech) – 5 860 947,

Coronavac – 4 585 079,

AstraZeneca – 1 599 835,

Moderna – 1 420 972,

Covishield (AstraZeneca) – 487 187,

Janssen (Johnson & Johnson's) –20 680.

В Украине планируется запустить бустерную вакцинацию против коронавируса в январе 2022 года. Она касается людей из группы риска. В конце зимы прогнозируется новая волна COVID-19.



Эффективность вакцин против коронавируса от разных производителей / Инфографика 24 канала

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