В Украине сделали более 9 миллионов COVID-прививок
Источник:Минздрав
От начала вакцинальной кампании в Украине провели 9 082 122 прививки против коронавируса. Это общее количество инъекций, проведенных в стране.
Всего с начала вакцинальной кампании против коронавируса вакцинировали 5 359 417 жителей страны. 5 359 415 из них получили первую дозу препарата, а – 3 722 707 вторую (из них двое получили первую дозу за рубежом).
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Сколько прививок сделали за минувшие сутки
За минувшие сутки, 30 августа, в Украине против коронавируса вакцинировали 150 482 человека. Первую дозу препарата получили 50 690 человек. Зато 99 792 человека получили завершающую, вторую дозу препарата.
В течение суток работали:
- 982 мобильные бригады,
- 2 899 пунктов прививки;
- 330 центров вакцинации.
Какие вакцины использовали в Украине по состоянию на 31 августа
- Привито вакциной Covishield (AstraZeneca) – 487 187,
- Привито вакциной Coronavac – 1 488 668,
- Привито вакциной Cominarity (Pfizer-Biontech) – 1 808 732,
- Привито вакциной AstraZeneca – 479 029,
- Привито вакциной Moderna – 1 077 549,
- Привито вакциной Janssen (Johnson & Johnson's) – 18 252.
Объяснение Виктора Ляшко
Виктор Ляшко заявил, что хоть Минздрав и не сумел выполнить обещание на 100%, все же Украина почти приблизилась к необходимому количеству прививок. Министр считает, что если бы не праздники, то, вероятно, нужное количество прививок удалось бы провести. Сейчас в Минздраве планируют наверстать 100 тысяч прививок в начале сентября с небольшой задержкой.
Виктор Ляшко
“За август мы сделали 3,2 миллиона прививок. То есть мы приближаемся к той цифре, о которой я говорил. Возможно, если не праздники, то мы бы с легкостью вышли на 10 миллионов. Сейчас мы выйдем на эту цифру, вероятно, с задержкой на неделю – это максимум".
Сравнение вакцин против COVID-19 / Источник: ВОЗ / Инфографика 24 канала