В Украине сделали более 9 миллионов COVID-прививок

От начала вакцинальной кампании в Украине провели 9 082 122 прививки против коронавируса. Это общее количество инъекций, проведенных в стране.

Всего с начала вакцинальной кампании против коронавируса вакцинировали 5 359 417 жителей страны. 5 359 415 из них получили первую дозу препарата, а – 3 722 707 вторую (из них двое получили первую дозу за рубежом).

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Сколько прививок сделали за минувшие сутки

За минувшие сутки, 30 августа, в Украине против коронавируса вакцинировали 150 482 человека. Первую дозу препарата получили 50 690 человек. Зато 99 792 человека получили завершающую, вторую дозу препарата.

В течение суток работали:

982 мобильные бригады,

2 899 пунктов прививки;

330 центров вакцинации.

Какие вакцины использовали в Украине по состоянию на 31 августа

Привито вакциной Covishield (AstraZeneca) – 487 187,

Привито вакциной Coronavac – 1 488 668,

Привито вакциной Cominarity (Pfizer-Biontech) – 1 808 732,

Привито вакциной AstraZeneca – 479 029,

Привито вакциной Moderna – 1 077 549,

Привито вакциной Janssen (Johnson & Johnson's) – 18 252.

Объяснение Виктора Ляшко

Заметим, что перед вступлением в должность министра здравоохранения Виктор Ляшко дал публичное обещание, что в течение лета в Украине проведут 10 миллионов прививок против коронавируса. Но по состоянию на утро 31 августа в стране провели 9 082 122 прививки.

Виктор Ляшко заявил, что хоть Минздрав и не сумел выполнить обещание на 100%, все же Украина почти приблизилась к необходимому количеству прививок. Министр считает, что если бы не праздники, то, вероятно, нужное количество прививок удалось бы провести. Сейчас в Минздраве планируют наверстать 100 тысяч прививок в начале сентября с небольшой задержкой.

Виктор Ляшко “За август мы сделали 3,2 миллиона прививок. То есть мы приближаемся к той цифре, о которой я говорил. Возможно, если не праздники, то мы бы с легкостью вышли на 10 миллионов. Сейчас мы выйдем на эту цифру, вероятно, с задержкой на неделю – это максимум".



Сравнение вакцин против COVID-19 / Источник: ВОЗ / Инфографика 24 канала