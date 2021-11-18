За минувшие сутки, 17 ноября, прививки против коронавируса получили 297 832 человека. 108 754 из них получили первую дозу вакцины, остальные 189 078 – вторую.

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Прививки проводились 1 090 мобильными бригадами по иммунизации, в 3 247 пунктах прививки и в 459 центрах вакцинации населения.

Общее количество вакцинированных в стране

С начала вакцинальной кампании против коронавируса привили 12 554 335 человек, 12 554 333 из них получили первую дозу вакцины. Полностью иммунизированы и получили две дозы – 9 257 319 человек.

Всего в стране провели 21 513 820 прививок, для этого использовались следующие препараты:

Covishield (AstraZeneca) – 487 187,

Coronavac – 4 086 854,

Cominarity (Pfizer-BioNTech) – 5 282 413,

AstraZeneca – 1 536 708,

Janssen (Johnson & Johnson's) – 20 680,

Moderna – 1 140 493.

В Минздраве отмечают! 88,2% госпитализированных с COVID-19 на прошлой неделе – невакцинированные и у них не было ни одной дозы вакцины. Известно, что 10% "вакцинированных" купили COVID-сертификаты. По меньшей мере, "на руках" есть 800 тысяч фальшивых паспортов вакцинации. Реальная статистика, вероятно, еще выше.

Записаться на вакцинацию – очень просто

Записаться на вакцинацию можно через семейного врача или сервис Helsi. В крайнем случае, можно просто прийти и стать в живую очередь.

Маломобильные люди могут вызвать мобильную бригаду по вакцинации домой по номеру контакт-центра Минздрава 0 800 60 20 19 или с помощью врача.

Заметим, что для вакцинации не обязательно иметь заключенную декларацию с врачом – достаточно взять с собой паспорт и ИНН. Если же у вас есть семейный врач, то никаких документов брать не нужно, поскольку вся необходимая информация уже есть в базе.



Сравнение вакцин против COVID-19 / Источник: ВОЗ / Инфографика 24 канал