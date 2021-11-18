В Украине сделали почти 300 тысяч прививок против коронавируса за минувшие сутки

За прошедшие сутки, 17 ноября, в Украине против коронавируса вакцинировали более 297 тысяч человек. Это больше, чем за прошедшие сутки.

За минувшие сутки, 17 ноября, прививки против коронавируса получили 297 832 человека. 108 754 из них получили первую дозу вакцины, остальные 189 078 – вторую.

Интересный факт Дикое племя из Амазонки требует у туристов сертификат о COVID-вакцинации: забавное фото

Прививки проводились 1 090 мобильными бригадами по иммунизации, в 3 247 пунктах прививки и в 459 центрах вакцинации населения.

Общее количество вакцинированных в стране

С начала вакцинальной кампании против коронавируса привили 12 554 335 человек, 12 554 333 из них получили первую дозу вакцины. Полностью иммунизированы и получили две дозы – 9 257 319 человек.

Всего в стране провели 21 513 820 прививок, для этого использовались следующие препараты:

Covishield (AstraZeneca) – 487 187,

Coronavac – 4 086 854,

Cominarity (Pfizer-BioNTech) – 5 282 413,

AstraZeneca – 1 536 708,

Janssen (Johnson & Johnson's) – 20 680,

Moderna – 1 140 493.

Записаться на вакцинацию – очень просто

88,2% госпитализированных с COVID-19 на прошлой неделе – невакцинированные и у них не было ни одной дозы вакцины. Известно, что 10% "вакцинированных" купили COVID-сертификаты . По меньшей мере, "на руках" есть 800 тысяч фальшивых паспортов вакцинации. Реальная статистика, вероятно, еще выше.

Записаться на вакцинацию можно через семейного врача или сервис Helsi. В крайнем случае, можно просто прийти и стать в живую очередь.

Маломобильные люди могут вызвать мобильную бригаду по вакцинации домой по номеру контакт-центра Минздрава 0 800 60 20 19 или с помощью врача.

Заметим, что для вакцинации не обязательно иметь заключенную декларацию с врачом – достаточно взять с собой паспорт и ИНН. Если же у вас есть семейный врач, то никаких документов брать не нужно, поскольку вся необходимая информация уже есть в базе.



Сравнение вакцин против COVID-19 / Источник: ВОЗ / Инфографика 24 канал