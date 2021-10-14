В Украине сделали свыше 14 миллионов COVID-прививок: подробная статистика

С начала вакцинальной кампании в Украине провели 14 124 223 прививки против коронавируса. Речь идет об общем использовании вакцины для введения первой и второй дозы.

За минувшие сутки, 13 октября, в Украине против COVID-19 вакцинировали 164 387 человек. 85 922 из них получили первую дозу, а остальные 78 465 – вторую.

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Прививка проводилась 982 мобильными бригадами по иммунизации, 3 112 пунктами прививки и 350 центрами вакцинации населения.

Темпы вакцинации в Украине

В Минздраве отметили, что с начала вакцинальной кампании COVID-прививки получили 7 774 486 человек. 7 774 484 из них получили по меньшей мере одну дозу препарата.

Тем временем полностью иммунизированы и получили две дозы 6 349 739 человек (из них двое получили одну дозу заграницей). Таким образом в Украине провели 14 124 223 прививки против коронавируса.

Какие вакцины использовались

Covishield (AstraZeneca) – 487 187,

Coronavac – 2 171 442,

Cominarity – 3 068 883,

AstraZeneca – 924 252,

Janssen (Johnson & Johnson's) – 20 680,

Moderna – 1 102 042.

Лучшей защитой от последствий COVID-19 является вакцинация. Согласно данным Минздрава,