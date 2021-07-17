В Украине сделали уже 4 миллиона прививок против COVID-19: детали

17 июля 2021 , 09:23
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Источник:

Минздрав

В Украине более 4 миллионов прививок провели с начала вакцинации – Минздрав планирует продолжать увеличивать темпы иммунизации населения.

Суточная статистика вакцинации

На протяжении прошедших суток, в пятницу, прививки получили 111 150 человек: инъекцию первой дозой сделали для 65 226 человек, прививку второй дозой получили – 45 924 человека.

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В течение суток работали:

  • 741 мобильная бригада,
  • 1615 пунктов прививки;
  • 56 центров вакцинации.

Темпы вакцинации

С начала прививочной кампании привиты 2 604 862 человека, из них получили 1 дозу – 2 604 860 человек, полностью иммунизированы и получили 2 дозы – 1 406 180 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом).

Всего проведено 4 011 040 прививок.


Сколько украинцев получили прививки против коронавируса / Инфографика Минздрава

Какие вакцины использовали

  • Привито вакциной Covishield (AstraZeneca) – 487 187,
  • Привито вакциной Coronavac – 820 524,
  • Привито вакциной Cominarity (Pfizer-Biontech) – 935 495,
  • Привито вакциной AstraZeneca – 361 178,
  • Привито вакциной Janssen (Johnson & Johnson's) – 478.
В Минздраве напомнили, что вакцинация – это единственный эффективный способ защитить себя от коронавирусной болезни.


Сравнение вакцин против COVID-19 / Источник: ВОЗ / Инфографика 24 канала

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Автор: Анастасія Лукашевська