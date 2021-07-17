В Украине сделали уже 4 миллиона прививок против COVID-19: детали
Источник:Минздрав
В Украине более 4 миллионов прививок провели с начала вакцинации – Минздрав планирует продолжать увеличивать темпы иммунизации населения.
Суточная статистика вакцинации
На протяжении прошедших суток, в пятницу, прививки получили 111 150 человек: инъекцию первой дозой сделали для 65 226 человек, прививку второй дозой получили – 45 924 человека.
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В течение суток работали:
- 741 мобильная бригада,
- 1615 пунктов прививки;
- 56 центров вакцинации.
Темпы вакцинации
С начала прививочной кампании привиты 2 604 862 человека, из них получили 1 дозу – 2 604 860 человек, полностью иммунизированы и получили 2 дозы – 1 406 180 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом).
Всего проведено 4 011 040 прививок.
Сколько украинцев получили прививки против коронавируса / Инфографика Минздрава
Какие вакцины использовали
- Привито вакциной Covishield (AstraZeneca) – 487 187,
- Привито вакциной Coronavac – 820 524,
- Привито вакциной Cominarity (Pfizer-Biontech) – 935 495,
- Привито вакциной AstraZeneca – 361 178,
- Привито вакциной Janssen (Johnson & Johnson's) – 478.
Сравнение вакцин против COVID-19 / Источник: ВОЗ / Инфографика 24 канала
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