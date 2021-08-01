Динамика вакцинации в Украине

Всего в Украине провели 5 594 703 прививки против коронавируса. Полноценную защиту против коронавируса, то есть прививку двумя дозами, уже получили более 2 миллионов человек.

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В течение суток работали:

420 мобильных бригад;

965 пунктов прививки;

319 центров вакцинации.

С начала вакцинальной кампании в Украине привито 3 571 447 человек: из них получили одну дозу – 3 571 445 человек,

полностью иммунизированы, то есть получили две дозы – 2 023 258 человек (из них два человека получили одну дозу за рубежом).

Какими вакцинами прививали украинцев:

Covishield (AstraZeneca) – 487 187;

Coronavac – 1 058 662;

Cominarity (Pfizer-Biontech) – 1 266 539;

AstraZeneca – 37 4503;

Moderna – 384 059;

Janssen (Johnson & Johnson's) – 497.

Данные о вакцинах против коронавируса / данные: ВОЗ / инфографика 24 канал

Последние новости о вакцинации в Украине

Министерство здравоохранения утвердило рекомендации вакцинации против коронавируса детей от 12 лет в некоторых случаях. Вакцинировать детей разрешили препаратом Comirnaty от Pfizer / BioNTech.

В приложении "Дия" появились первые сертификаты о вакцинации от коронавируса для привитых людей. Впрочем, они пока находятся на бета-тестировании.

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