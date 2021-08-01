Динамика вакцинации в Украине
Всего в Украине провели 5 594 703 прививки против коронавируса. Полноценную защиту против коронавируса, то есть прививку двумя дозами, уже получили более 2 миллионов человек.
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В течение суток работали:
- 420 мобильных бригад;
- 965 пунктов прививки;
- 319 центров вакцинации.
Какими вакцинами прививали украинцев:
- Covishield (AstraZeneca) – 487 187;
- Coronavac – 1 058 662;
- Cominarity (Pfizer-Biontech) – 1 266 539;
- AstraZeneca – 37 4503;
- Moderna – 384 059;
- Janssen (Johnson & Johnson's) – 497.
Данные о вакцинах против коронавируса / данные: ВОЗ / инфографика 24 канал
Последние новости о вакцинации в Украине
- Министерство здравоохранения утвердило рекомендации вакцинации против коронавируса детей от 12 лет в некоторых случаях. Вакцинировать детей разрешили препаратом Comirnaty от Pfizer / BioNTech.
- В приложении "Дия" появились первые сертификаты о вакцинации от коронавируса для привитых людей. Впрочем, они пока находятся на бета-тестировании.
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