В Украине сформировался достаточно мощный иммунитет, – эпидемиолог Виноград

Врачи убеждены, что массовая вакцинация населения создаст в стране коллективный иммунитет. Это фактически означает победу над коронавирусом. Однако такой иммунитет в Украине возник даже несмотря на низкие темпы вакцинации.

Об этом рассказала эпидемиолог и эксперт Всемирной организации здравоохранения Наталья Виноград. По ее словам, вакцинация необходима в борьбе с коронавирусом.

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Виноград о коллективном иммунитете в Украине

Она подчеркнула, что неизвестен ход заболеваемости новыми штаммами коронавируса. Поэтому стоит массово делать вакцинацию против COVID-19.

В Украине сформировался, наверное, достаточно мощный и хороший иммунитет. Это тот позитив, который позволяет говорить, что у нас не может быть такого массового и тяжелого поражения населения,

– заявила эпидемиолог.

Виноград отметила, что иммунитет, который производится после выздоровления от коронавируса, является значительно более компетентным, чем тот, который получает человек после прививки. Он способен защитить от тяжелого течения болезни, а также, возможно, от повторного заражения.

Эпидемиолог Наталья Виноград рассказала о необходимости вакцинации: смотрите видео