В Украине избыточная смертность, которая является самым объективным показателем влияния пандемии, превышает средние показатели в Европейском Союзе и США. Сейчас она достигла максимальных показателей с начала пандемии.

Избыточная смертность – важный показатель

Исследование избыточной смертности позволяет исключить бюрократические различия между странами, в которых по-разному рассчитывается смертность от коронавируса. Например, в некоторых странах случаи смертей от COVID-19 в домах престарелых не попадали в общую статистику.

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Избыточная смертность – что это?



Это разница между смертностью от всех причин во время пандемии и историческими средними показателями.

В публикации FT говорится, что смертность – более надежный показатель, чем данные о выявленных случаях коронавируса в разных странах, поскольку они зависят от количества проведенных тестов и большее количество выявленных случаев может зависеть от количества тестов.

Избыточная смертность в Украине

Избыточная смертность рассчитывается на 100 тысяч человек. По состоянию на 30 марта избыточная смертность в Украине составила 0,65 на 100 тысяч населения. А самый высокий ее показатель с начала пандемии был 29 марта – 0,67 на 100 тысяч населения.

Предыдущий самый высокий пик избыточной смертности в Украине был зарегистрирован 12 – 13 декабря 2020 года. Он составлял 0,53 на 100 тысяч населения.

В каких странах меньше избыточная смертность

Этот показатель избыточной смертности в Украине был выше среднего показателя в Евросоюзе (0,56 на 100 тысяч населения) и США (0,29 на 100 тысяч населения).

Однако он ниже, чем был в ЕС почти во все дни с середины ноября 2020 года по середину февраля 2021 года (максимальный показатель избыточной смертности в ЕС был с 28 по 30 ноября, он составлял 0,8 на 100 тысяч человек).

Этот показатель также ниже, чем был в США с начала декабря 2020 года до середины февраля 2021 года. Максимальный показатель избыточной смертности в США был с 12 по 17 января, он составлял 1,04 на 100 тысяч населения.

В каких странах еще хуже

В этот период самый высокий показатель избыточной смертности был в Венгрии, он составлял 2,5 на 100 тысяч. Кроме того, в ряде стран ЕС показатель избыточной смертности был выше, чем в Украине. Среди них Италия, Румыния, Эстония, Польша, Черногория и Словакия.