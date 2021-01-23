В Украине снижается заболеваемость COVID-19: свободны более 70% коек
В Украине продолжает сокращаться заболеваемость коронавирусом. По состоянию на 23 января в стране свободно более 70% больничных коек для инфицированных COVID-19.
Сейчас в Украине заполненность койкомест для больных коронавирусом составляет 28,7%. Об этом сообщает Минздрав.
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Больше всего загружены больницы Ивано-Франковской области – они заполнены на 40%. В Киеве заняты 30,4% коек.
Всего в Украине для пациентов с COVID-19 выделено 66 297 койкомест.
Заболеваемость коронавирусом в Украине: что известно
- Заболеваемость коронавирусом Украины превышает норму более чем в 5 раз. Показатель – 204,5 случаев заражения на 100 тысяч населения при норме 40.
- Наилучшая ситуация в Кировоградской области – 83, а худшая в Запорожской – 360,3. В Киеве этот показатель составляет 305,7.
- По состоянию на 23 января в Украине зарегистрировано 1 187 897 больных COVID-19. 4 928 из них обнаружили за минувшие сутки.
- В течение 22 января в больницы госпитализировали 1 862 больных коронавирусом или людей с признаками болезни.
- Со вчерашнего дня в результате болезни из жизни ушли еще 116 пациентов, в результате чего количество умерших возросло до 21 778.
- Всего выздоровели 942 107 украинцев, 13 138 из которых выписали за прошедшие сутки.
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