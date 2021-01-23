В Украине продолжает сокращаться заболеваемость коронавирусом. По состоянию на 23 января в стране свободно более 70% больничных коек для инфицированных COVID-19.

Сейчас в Украине заполненность койкомест для больных коронавирусом составляет 28,7%. Об этом сообщает Минздрав.

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Больше всего загружены больницы Ивано-Франковской области – они заполнены на 40%. В Киеве заняты 30,4% коек.

Всего в Украине для пациентов с COVID-19 выделено 66 297 койкомест.

Заболеваемость коронавирусом в Украине: что известно