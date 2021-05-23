Больше всего новых больных зафиксировали в Днепропетровской (453), Харьковской (188), Донецкой (182), Киевской (178) и Николаевской (160) областях. В больницы госпитализировали 1 701 человека.

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В течение минувших суток в Украине умерли 89 пациентов с COVID-19. Еще 8 937 больных – выздоровели.

Резкий спад заболеваемости может объясняться снижением темпов тестирования. Со вчерашнего дня в стране провели 285 тестов методом ПЦР, 3 730 исследований методом ИФА и 14 491 экспресс-тест на антиген.

 

С начала пандемии в Украине

  • Обнаружили – 2 182 521 больного;
  • Выздоровели – 1 950 562 человека;
  • Умерли – 49 368 пациентов;
  • Проведено ПЦР-тестирований – 10 013 733.

Суточный прирост заболеваемости в регионах

  • Киев – 433;
  • Винницкая область – 117;
  • Волынская область – 196;
  • Днепропетровская область – 489;
  • Донецкая область – 291;
  • Житомирская область – 164;
  • Закарпатская область – 96;
  • Запорожская область – 311;
  • Ивано-Франковская область – 126;
  • Киевская область – 295;
  • Кировоградская область – 80;
  • Луганская область – 123;
  • Львовская область – 283;
  • Николаевская область – 172;
  • Одесская область – 146;
  • Полтавская область – 137;
  • Ровненская область – 217;
  • Сумская область – 129;
  • Тернопольская область – 141;
  • Харьковская область – 429;
  • Херсонская область – 240;
  • Хмельницкая область – 152;
  • Черкасская область – 181;
  • Черновицкая область – 86;
  • Черниговская область – 131.

*Данные со временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

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