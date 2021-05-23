Больше всего новых больных зафиксировали в Днепропетровской (453), Харьковской (188), Донецкой (182), Киевской (178) и Николаевской (160) областях. В больницы госпитализировали 1 701 человека.
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В течение минувших суток в Украине умерли 89 пациентов с COVID-19. Еще 8 937 больных – выздоровели.
Резкий спад заболеваемости может объясняться снижением темпов тестирования. Со вчерашнего дня в стране провели 285 тестов методом ПЦР, 3 730 исследований методом ИФА и 14 491 экспресс-тест на антиген.
С начала пандемии в Украине
- Обнаружили – 2 182 521 больного;
- Выздоровели – 1 950 562 человека;
- Умерли – 49 368 пациентов;
- Проведено ПЦР-тестирований – 10 013 733.
Суточный прирост заболеваемости в регионах
- Киев – 433;
- Винницкая область – 117;
- Волынская область – 196;
- Днепропетровская область – 489;
- Донецкая область – 291;
- Житомирская область – 164;
- Закарпатская область – 96;
- Запорожская область – 311;
- Ивано-Франковская область – 126;
- Киевская область – 295;
- Кировоградская область – 80;
- Луганская область – 123;
- Львовская область – 283;
- Николаевская область – 172;
- Одесская область – 146;
- Полтавская область – 137;
- Ровненская область – 217;
- Сумская область – 129;
- Тернопольская область – 141;
- Харьковская область – 429;
- Херсонская область – 240;
- Хмельницкая область – 152;
- Черкасская область – 181;
- Черновицкая область – 86;
- Черниговская область – 131.
*Данные со временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
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