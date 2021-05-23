В Украине снизилась заболеваемость COVID-19

По состоянию на 23 мая в Украине зарегистрировано 2 182 521 случай заражения коронавирусом. 2 533 из них обнаружили за минувшие сутки.

Больше всего новых больных зафиксировали в Днепропетровской (453), Харьковской (188), Донецкой (182), Киевской (178) и Николаевской (160) областях. В больницы госпитализировали 1 701 человека.

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В течение минувших суток в Украине умерли 89 пациентов с COVID-19. Еще 8 937 больных – выздоровели.

Резкий спад заболеваемости может объясняться снижением темпов тестирования. Со вчерашнего дня в стране провели 285 тестов методом ПЦР, 3 730 исследований методом ИФА и 14 491 экспресс-тест на антиген.

С начала пандемии в Украине Обнаружили – 2 182 521 больного;

Выздоровели – 1 950 562 человека;

Умерли – 49 368 пациентов;

Проведено ПЦР-тестирований – 10 013 733.

Суточный прирост заболеваемости в регионах

Киев – 433;

Винницкая область – 117;

Волынская область – 196;

Днепропетровская область – 489;

Донецкая область – 291;

Житомирская область – 164;

Закарпатская область – 96;

Запорожская область – 311;

Ивано-Франковская область – 126;

Киевская область – 295;

Кировоградская область – 80;

Луганская область – 123;

Львовская область – 283;

Николаевская область – 172;

Одесская область – 146;

Полтавская область – 137;

Ровненская область – 217;

Сумская область – 129;

Тернопольская область – 141;

Харьковская область – 429;

Херсонская область – 240;

Хмельницкая область – 152;

Черкасская область – 181;

Черновицкая область – 86;

Черниговская область – 131.

*Данные со временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.



Главные правила профилактики коронавируса / Инфографика 24 канала