В больницы госпитализировали 322 человека. От осложнений болезни умерли 5 пациентов. В то же время выздоровели 582 человека.

К теме Новости о коронавирусе 28 июня: когда возник COVID-19, опасный синдром у детей

За сутки протестировано:

методом ПЦР – 10 930 человек,

методом ИФА – 1 463 человека,

экспресс-тестами – 4 282 человек.

За все время пандемии в Украине заболели коронавирусом 2 234 463 человека. По состоянию на 29 июня выздоровело – 2 164 374 человека. Жертвами коронавируса стали 52 300 жителей страны.

За все время пандемии в Украине заболели коронавирусом 2 234 463 человека. По состоянию на 29 июня выздоровело – 2 164 374 человека. Жертвами коронавируса стали 52 300 жителей страны.

Суточный прирост инфицированных в регионах Украины:

Киев – 77 случаев;

Винницкая область – 2 случая;

Волынская область – 4 случая;

Днепропетровская область – 8 случаев;

Житомирская область – 0 случаев;

Закарпатская область – 2 случая;

Запорожская область – 16 случаев;

Ивано-Франковская область – 0 случаев;

Киевская область – 14 случаев;

Кировоградская область – 1 случай;

Луганская область – 1 случай;

Львовская область – 5 случаев;

Николаевская область – 15 случаев;

Одесская область – 8 случаев;

Полтавская область – 3 случая;

Ровенская область – 7 случаев;

Сумская область – 6 случаев;

Тернопольская область – 0 случаев;

Харьковская область – 5 случаев;

Херсонская область – 2 случая;

Хмельницкая область – 0 случаев;

Черкасская область – 2 случая;

Черновицкая область – 3 случая;

Черниговская область – 1 случай.

* Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Главные правила профилактики коронавируса / Инфографика 24 канала