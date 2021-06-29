В Украине снизилась заболеваемость коронавирусом: менее 200 инфицированных

29 июня 2021 , 08:36
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Источник:

МОЗ

За минувшие сутки в Украине заболели коронавирусом 182 человека, из них детей – 10 и 3 медработников.

В больницы госпитализировали 322 человека. От осложнений болезни умерли 5 пациентов. В то же время выздоровели 582 человека.

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За сутки протестировано:

  • методом ПЦР – 10 930 человек,
  • методом ИФА – 1 463 человека,
  • экспресс-тестами – 4 282 человек.

За все время пандемии в Украине заболели коронавирусом 2 234 463 человека. По состоянию на 29 июня выздоровело – 2 164 374 человека. Жертвами коронавируса стали 52 300 жителей страны.

За все время пандемии в Украине заболели коронавирусом 2 234 463 человека. По состоянию на 29 июня выздоровело – 2 164 374 человека. Жертвами коронавируса стали 52 300 жителей страны.

Суточный прирост инфицированных в регионах Украины:

  • Киев – 77 случаев;
  • Винницкая область – 2 случая;
  • Волынская область – 4 случая;
  • Днепропетровская область – 8 случаев;
  • Житомирская область – 0 случаев;
  • Закарпатская область – 2 случая;
  • Запорожская область – 16 случаев;
  • Ивано-Франковская область – 0 случаев;
  • Киевская область – 14 случаев;
  • Кировоградская область – 1 случай;
  • Луганская область – 1 случай;
  • Львовская область – 5 случаев;
  • Николаевская область – 15 случаев;
  • Одесская область – 8 случаев;
  • Полтавская область – 3 случая;
  • Ровенская область – 7 случаев;
  • Сумская область – 6 случаев;
  • Тернопольская область – 0 случаев;
  • Харьковская область – 5 случаев;
  • Херсонская область – 2 случая;
  • Хмельницкая область – 0 случаев;
  • Черкасская область – 2 случая;
  • Черновицкая область – 3 случая;
  • Черниговская область – 1 случай.

* Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
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Автор: Анастасія Лукашевська