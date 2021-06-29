В Украине снизилась заболеваемость коронавирусом: менее 200 инфицированных
29 июня 2021 , 08:36Читати новину українською
Источник:МОЗ
За минувшие сутки в Украине заболели коронавирусом 182 человека, из них детей – 10 и 3 медработников.
В больницы госпитализировали 322 человека. От осложнений болезни умерли 5 пациентов. В то же время выздоровели 582 человека.
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За сутки протестировано:
- методом ПЦР – 10 930 человек,
- методом ИФА – 1 463 человека,
- экспресс-тестами – 4 282 человек.
За все время пандемии в Украине заболели коронавирусом 2 234 463 человека. По состоянию на 29 июня выздоровело – 2 164 374 человека. Жертвами коронавируса стали 52 300 жителей страны.За все время пандемии в Украине заболели коронавирусом 2 234 463 человека. По состоянию на 29 июня выздоровело – 2 164 374 человека. Жертвами коронавируса стали 52 300 жителей страны.
Суточный прирост инфицированных в регионах Украины:
- Киев – 77 случаев;
- Винницкая область – 2 случая;
- Волынская область – 4 случая;
- Днепропетровская область – 8 случаев;
- Житомирская область – 0 случаев;
- Закарпатская область – 2 случая;
- Запорожская область – 16 случаев;
- Ивано-Франковская область – 0 случаев;
- Киевская область – 14 случаев;
- Кировоградская область – 1 случай;
- Луганская область – 1 случай;
- Львовская область – 5 случаев;
- Николаевская область – 15 случаев;
- Одесская область – 8 случаев;
- Полтавская область – 3 случая;
- Ровенская область – 7 случаев;
- Сумская область – 6 случаев;
- Тернопольская область – 0 случаев;
- Харьковская область – 5 случаев;
- Херсонская область – 2 случая;
- Хмельницкая область – 0 случаев;
- Черкасская область – 2 случая;
- Черновицкая область – 3 случая;
- Черниговская область – 1 случай.
* Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
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