Перечень "оранжевых" регионов только растет. За сутки он пополнился Николаевской и Тернопольской областями.

Внимание Узлы на щитовидной железе: почему возникают и чем грозят

В оранжевой зоне оказались:

Волынская,

Днепропетровская,

Донецкая,

Житомирская,

Запорожская,

Киевская,

Луганская,

Львовская,

Николаевская,

Одесская,

Сумская,

Тернопольская,

Харьковская,

Хмельницкая,

Черкасская,

Черновицкая,

Черниговская области.

Обратите внимание! Показатели в Херсонской области соответствуют красной зоне.

При этом в зеленой не находится ни один украинский регион – остальные области относятся к желтой зоне эпидемиологической опасности.

В Киеве уровень заболеваемости составляет 276 случаев на 100 тысяч населения, на Киевщине — 322 случая.

Где наихудшая ситуация

Самый высокий уровень заболеваемости зафиксировали в Луганской области, где болеет 871 человек на 100 тысяч населения.

На втором месте по этому показателю находится Черновицкая область (868 человек на 100 тысяч) и Сумщина (710 на 100 тысяч).

Херсонская область соответствует показателям красной зоны / Инфографика Минздрава