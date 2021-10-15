В Украине снова 17 областей соответствуют показателям оранжевой зоны, – Минздрав

15 октября 2021 , 11:18
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Источник:

Минздрав Украины

По состоянию на 15 октября из-за распространения COVID-19 в Украине 17 областей соответствуют показателям оранжевой зоны карантина. В одной из областей показатели соответствуют красной зоне.

Перечень "оранжевых" регионов только растет. За сутки он пополнился Николаевской и Тернопольской областями.

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В оранжевой зоне оказались:

  • Волынская,
  • Днепропетровская,
  • Донецкая,
  • Житомирская,
  • Запорожская,
  • Киевская,
  • Луганская,
  • Львовская,
  • Николаевская,
  • Одесская,
  • Сумская,
  • Тернопольская,
  • Харьковская,
  • Хмельницкая,
  • Черкасская,
  • Черновицкая,
  • Черниговская области.
Обратите внимание! Показатели в Херсонской области соответствуют красной зоне.

При этом в зеленой не находится ни один украинский регион – остальные области относятся к желтой зоне эпидемиологической опасности.

В Киеве уровень заболеваемости составляет 276 случаев на 100 тысяч населения, на Киевщине — 322 случая.

Где наихудшая ситуация

Самый высокий уровень заболеваемости зафиксировали в Луганской области, где болеет 871 человек на 100 тысяч населения.

На втором месте по этому показателю находится Черновицкая область (868 человек на 100 тысяч) и Сумщина (710 на 100 тысяч).

Херсонская область соответствует показателям красной зоны / Инфографика Минздрава

Какова актуальная статистика коронавируса в Украине?

За минувшие сутки  коронавирусом заболели 13 624 человека, среди них 1 177 детей и 170 медработников. В больницы госпитализировали 4 947 людей, 202 больных, к сожалению, умерли от осложнений коронавируса. В то же время выздоровел 4 591 человек. По состоянию на сегодня, 15 октября, в стране подтвердили 2 610 899 случаев заболевания. Жертвами коронавируса стали 60 137 жителей страны.
Автор: Анастасія Лукашевська