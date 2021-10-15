В Украине снова 17 областей соответствуют показателям оранжевой зоны, – Минздрав
Источник:Минздрав Украины
По состоянию на 15 октября из-за распространения COVID-19 в Украине 17 областей соответствуют показателям оранжевой зоны карантина. В одной из областей показатели соответствуют красной зоне.
Перечень "оранжевых" регионов только растет. За сутки он пополнился Николаевской и Тернопольской областями.
Внимание Узлы на щитовидной железе: почему возникают и чем грозят
В оранжевой зоне оказались:
- Волынская,
- Днепропетровская,
- Донецкая,
- Житомирская,
- Запорожская,
- Киевская,
- Луганская,
- Львовская,
- Николаевская,
- Одесская,
- Сумская,
- Тернопольская,
- Харьковская,
- Хмельницкая,
- Черкасская,
- Черновицкая,
- Черниговская области.
При этом в зеленой не находится ни один украинский регион – остальные области относятся к желтой зоне эпидемиологической опасности.
В Киеве уровень заболеваемости составляет 276 случаев на 100 тысяч населения, на Киевщине — 322 случая.
Где наихудшая ситуация
Самый высокий уровень заболеваемости зафиксировали в Луганской области, где болеет 871 человек на 100 тысяч населения.
На втором месте по этому показателю находится Черновицкая область (868 человек на 100 тысяч) и Сумщина (710 на 100 тысяч).
Херсонская область соответствует показателям красной зоны / Инфографика Минздрава