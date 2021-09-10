Как изменилась ситуация с COVID-19 в Украине за сутки
В больницы были госпитализированы 1 056 больных с симптомами COVID-19, от осложнений болезни, к сожалению, умерли 76 пациентов, одновременно выздоровели 1 310 человек. Суточные показатели заболеваемости несколько уменьшились, днем ранее обнаружили 3 663 случая заражения.
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В течение суток лаборатории осуществили 60 981 тестирование на коронавирус, в частности:
- методом ПЦР – 28 961 человек,
- методом ИФА – 6 784 лица,
- экспресс-тестами – 25 236 человек.
Количество заболеваний в регионах за сутки:
- г. Киев – 406 случаев;
- Винницкая область – 98 случаев;
- Волынская область – 91 случай;
- Днепропетровская область – 196 случаев;
- Донецкая область – 110 случаев;
- Житомирская область – 112 случаев;
- Закарпатская область – 22 случая;
- Запорожская область – 165 случая;
- Ивано-Франковская область – 90 случаев;
- Киевская область – 162 случая;
- Кировоградская область – 13 случаев;
- Луганская область – 109 случаев;
- Львовская область – 292 случая;
- Николаевская область – 69 случаев;
- Одесская область – 233 случая;
- Полтавская область – 70 случаев;
- Ровненская область – 110 случаев;
- Сумская область – 78 случаев;
- Тернопольская область – 147 случаев;
- Харьковская область – 341 случай;
- Херсонская область – 97 случаев;
- Хмельницкая область – 191 случай;
- Черкасская область – 99 случаев;
- Черновицкая область – 235 случаев;
- Черниговская область – 79 случаев.
* Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Главные правила профилактики коронавируса / Источник: ВОЗ / Инфографика 24 канала
Вакцинации в Украине
В течение суток, 9 сентября, в Украине против COVID-19 вакцинировали 173 615 человек, в частности, первую дозу получили 67 042 человека, вторую, а потому завершили иммунизацию – 106 573 человека.
Вакцинацию проводили:
- 1010 мобильных бригад,
- 2977 пунктов прививки;
- 337 центров вакцинации.
Напомним, что вакцинация в стране стартовала 24 февраля. Сейчас для иммунизации против коронавируса используют препараты:
- Covishield – 487 187 (количество использованных доз).
- Coronavac – 1 624 978.
- Comirnaty от Pfizer – 2 032 287.
- AstraZeneca – 537 765.
- Janssen от Johnson & Johnson – 19 252.
- Moderna – 1 087 785.
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