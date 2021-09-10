В Украине снова более 3 тысяч больных коронавирусом

На протяжении прошедших суток заболели коронавирусом 3 615 человек, включая 348 детей и 61 медработника.

Как изменилась ситуация с COVID-19 в Украине за сутки

В больницы были госпитализированы 1 056 больных с симптомами COVID-19, от осложнений болезни, к сожалению, умерли 76 пациентов, одновременно выздоровели 1 310 человек. Суточные показатели заболеваемости несколько уменьшились, днем ​​ранее обнаружили 3 663 случая заражения.

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В течение суток лаборатории осуществили 60 981 тестирование на коронавирус, в частности:

методом ПЦР – 28 961 человек,

методом ИФА – 6 784 лица,

экспресс-тестами – 25 236 человек.

Количество заболеваний в регионах за сутки:

г. Киев – 406 случаев;

Винницкая область – 98 случаев;

Волынская область – 91 случай;

Днепропетровская область – 196 случаев;

Донецкая область – 110 случаев;

Житомирская область – 112 случаев;

Закарпатская область – 22 случая;

Запорожская область – 165 случая;

Ивано-Франковская область – 90 случаев;

Киевская область – 162 случая;

Кировоградская область – 13 случаев;

Луганская область – 109 случаев;

Львовская область – 292 случая;

Николаевская область – 69 случаев;

Одесская область – 233 случая;

Полтавская область – 70 случаев;

Ровненская область – 110 случаев;

Сумская область – 78 случаев;

Тернопольская область – 147 случаев;

Харьковская область – 341 случай;

Херсонская область – 97 случаев;

Хмельницкая область – 191 случай;

Черкасская область – 99 случаев;

Черновицкая область – 235 случаев;

Черниговская область – 79 случаев.

Всего за все время пандемии в Украине подтвердили 2 310 554 случая инфицирования коронавирусом. По состоянию на 10 сентября 2 218 873 выздоровели. Жертвами коронавирусной болезни стали 54 251 человек.

* Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.



Главные правила профилактики коронавируса / Источник: ВОЗ / Инфографика 24 канала

Вакцинации в Украине

В течение суток, 9 сентября, в Украине против COVID-19 вакцинировали 173 615 человек, в частности, первую дозу получили 67 042 человека, вторую, а потому завершили иммунизацию – 106 573 человека.

Вакцинацию проводили:

1010 мобильных бригад,

2977 пунктов прививки;

337 центров вакцинации.

С начала прививочной кампани й привиты 5 789 254 человека, из них получили одну дозу – 5 789 252 человека, полностью иммунизированы и получили две дозы – 4 618 573 человека (из них двое получили одну дозу за рубежом).Всего проведено 10 407 825 прививок.

Напомним, что вакцинация в стране стартовала 24 февраля. Сейчас для иммунизации против коронавируса используют препараты:

Covishield – 487 187 (количество использованных доз).

Coronavac – 1 624 978.

Comirnaty от Pfizer – 2 032 287.

AstraZeneca – 537 765.

Janssen от Johnson & Johnson – 19 252.

Moderna – 1 087 785.

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