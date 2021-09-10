В Украине снова более 3 тысяч больных коронавирусом

10 сентября 2021 , 08:20
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Источник:

Минздрав

На протяжении прошедших суток заболели коронавирусом 3 615 человек, включая 348 детей и 61 медработника.

Как изменилась ситуация с COVID-19 в Украине за сутки

В больницы были госпитализированы 1 056 больных с симптомами COVID-19, от осложнений болезни, к сожалению, умерли 76 пациентов, одновременно выздоровели 1 310 человек. Суточные показатели заболеваемости несколько уменьшились, днем ​​ранее обнаружили 3 663 случая заражения.

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В течение суток лаборатории осуществили 60 981 тестирование на коронавирус, в частности:

  • методом ПЦР – 28 961 человек,
  • методом ИФА – 6 784 лица,
  • экспресс-тестами – 25 236 человек.
Всего за все время пандемии в Украине подтвердили 2 310 554 случая инфицирования коронавирусом. По состоянию на 10 сентября 2 218 873 выздоровели. Жертвами коронавирусной болезни стали 54 251 человек.

Количество заболеваний в регионах за сутки:

  • г. Киев – 406 случаев;
  • Винницкая область – 98 случаев;
  • Волынская область – 91 случай;
  • Днепропетровская область – 196 случаев;
  • Донецкая область – 110 случаев;
  • Житомирская область – 112 случаев;
  • Закарпатская область – 22 случая;
  • Запорожская область – 165 случая;
  • Ивано-Франковская область – 90 случаев;
  • Киевская область – 162 случая;
  • Кировоградская область – 13 случаев;
  • Луганская область – 109 случаев;
  • Львовская область – 292 случая;
  • Николаевская область – 69 случаев;
  • Одесская область – 233 случая;
  • Полтавская область – 70 случаев;
  • Ровненская область – 110 случаев;
  • Сумская область – 78 случаев;
  • Тернопольская область – 147 случаев;
  • Харьковская область – 341 случай;
  • Херсонская область – 97 случаев;
  • Хмельницкая область – 191 случай;
  • Черкасская область – 99 случаев;
  • Черновицкая область – 235 случаев;
  • Черниговская область – 79 случаев.

* Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.


Главные правила профилактики коронавируса / Источник: ВОЗ / Инфографика 24 канала

Вакцинации в Украине

В течение суток, 9 сентября, в Украине против COVID-19 вакцинировали 173 615 человек, в частности, первую дозу получили 67 042 человека, вторую, а потому завершили иммунизацию – 106 573 человека.

Вакцинацию проводили:

  • 1010 мобильных бригад,
  • 2977 пунктов прививки;
  • 337 центров вакцинации.
С начала прививочной кампани й привиты 5 789 254 человека, из них получили одну дозу – 5 789 252 человека, полностью иммунизированы и получили две дозы – 4 618 573 человека (из них двое получили одну дозу за рубежом).
Всего проведено 10 407 825 прививок.

Напомним, что вакцинация в стране стартовала 24 февраля. Сейчас для иммунизации против коронавируса используют препараты:

  • Covishield – 487 187 (количество использованных доз).
  • Coronavac – 1 624 978.
  • Comirnaty от Pfizer – 2 032 287.
  • AstraZeneca – 537 765.
  • Janssen от Johnson & Johnson – 19 252.
  • Moderna – 1 087 785.

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Автор: Олександр Бевза