Статистика COVID-19 в Украине

В больницы были госпитализированы 3 571 человек с выраженными симптомами коронавирусной болезни. От осложнений болезни, к сожалению, умерли 250 пациентов. Зато выздоровели 5 364 человека.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Одесской, Днепропетровской, Львовской, Донецкой и Харьковской областях.

Внимание Бустерная и третья доза COVID-вакцины: в чем разница

За сутки лаборатории осуществили 106 029 тестирований на выявление коронавируса, в частности:

методом ПЦР – 53 313

методом ИФА – 10132

экспресс-тестами – 42584

Общая статистика С начала пандемии COVID-19 в Украине зарегистрировали 2 529 913 случаев заболевания. По состоянию на 9 октября выздоровели – 2 287 846 человек. Жертвами коронавируса стали 58 331 житель страны.

Заболеваемость коронавирусом в областях:

г. Киев – 863 случая;

Винницкая область – 243 случая;

Волынская область – 328 случаев;

Днепропетровская область – 1291 случай;

Донецкая область – 1080 случаев;

Житомирская область – 622 случая;

Закарпатская область – 195 случаев;

Запорожская область – 773 случая;

Ивано-Франковская область – 334 случая;

Киевская область – 676 ​​случаев;

Кировоградская область – 107 случаев;

Луганская область – 480 случаев;

Львовская область – 1177 случаев;

Николаевская область – 333 случая;

Одесская область – 1310 случаев;

Полтавская область – 376 случаев;

Ровненская область – 492 случая;

Сумская область – 702 случая;

Тернопольская область – 444 случая;

Харьковская область – 974 случая;

Херсонская область – 709 случаев;

Хмельницкая область – 646 случаев;

Черкасская область – 553 случая;

Черновицкая область – 688 случаев;

Черниговская область – 512 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Статистика вакцинации против COVID-19

В течение суток пятницы от коронавируса вакцинировали еще 148 735 человек, в частности, первую дозу получили 73 961 человек еще 74 774 человека получили вторую дозу, а затем завершили вакцинацию.

В течение суток работали:

962 мобильные бригады,

3 153 пункта прививки;

350 центров вакцинации.

Всего в Украине уже вакцинированы 7 495 413 человек: из них по крайней мере одну дозу получили – 7 495 411 человек

полностью иммунизированы и получили две дозы – 6 083 379 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 13 578 790 прививок.



Главные правила профилактики коронавируса / Источник: ВОЗ / Инфографика 24 канала