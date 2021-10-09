В Украине 16 тысяч больных и 3,5 тысячи госпитализированных: актуальная статистика COVID-19
Источник:Минздрав
За прошедшие сутки в Украине заболели коронавирусом 15 908 человек, в частности 1 477 детей и 298 медработников. Вакцинировать против COVID-19 удалось более 148 тысяч человек.
Статистика COVID-19 в Украине
В больницы были госпитализированы 3 571 человек с выраженными симптомами коронавирусной болезни. От осложнений болезни, к сожалению, умерли 250 пациентов. Зато выздоровели 5 364 человека.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Одесской, Днепропетровской, Львовской, Донецкой и Харьковской областях.
Внимание Бустерная и третья доза COVID-вакцины: в чем разница
За сутки лаборатории осуществили 106 029 тестирований на выявление коронавируса, в частности:
- методом ПЦР – 53 313
- методом ИФА – 10132
- экспресс-тестами – 42584
Общая статистика
С начала пандемии COVID-19 в Украине зарегистрировали 2 529 913 случаев заболевания. По состоянию на 9 октября выздоровели – 2 287 846 человек. Жертвами коронавируса стали 58 331 житель страны.
Заболеваемость коронавирусом в областях:
- г. Киев – 863 случая;
- Винницкая область – 243 случая;
- Волынская область – 328 случаев;
- Днепропетровская область – 1291 случай;
- Донецкая область – 1080 случаев;
- Житомирская область – 622 случая;
- Закарпатская область – 195 случаев;
- Запорожская область – 773 случая;
- Ивано-Франковская область – 334 случая;
- Киевская область – 676 случаев;
- Кировоградская область – 107 случаев;
- Луганская область – 480 случаев;
- Львовская область – 1177 случаев;
- Николаевская область – 333 случая;
- Одесская область – 1310 случаев;
- Полтавская область – 376 случаев;
- Ровненская область – 492 случая;
- Сумская область – 702 случая;
- Тернопольская область – 444 случая;
- Харьковская область – 974 случая;
- Херсонская область – 709 случаев;
- Хмельницкая область – 646 случаев;
- Черкасская область – 553 случая;
- Черновицкая область – 688 случаев;
- Черниговская область – 512 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Статистика вакцинации против COVID-19
В течение суток пятницы от коронавируса вакцинировали еще 148 735 человек, в частности, первую дозу получили 73 961 человек еще 74 774 человека получили вторую дозу, а затем завершили вакцинацию.
В течение суток работали:
- 962 мобильные бригады,
- 3 153 пункта прививки;
- 350 центров вакцинации.
Всего в Украине уже вакцинированы 7 495 413 человек:
- из них по крайней мере одну дозу получили – 7 495 411 человек
- полностью иммунизированы и получили две дозы – 6 083 379 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом).
Всего проведено 13 578 790 прививок.
Главные правила профилактики коронавируса / Источник: ВОЗ / Инфографика 24 канала