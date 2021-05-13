Помимо роста количества больных коронавирусом, ученые ожидают и рост смертей от осложнений инфекции. Рост будет незначительным.

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В течение следующей недели можно ожидать незначительное увеличение количества новых обнаружений и летальных случаев в официальной статистике. Это связано не с ухудшением эпидемической динамики, а со стабилизацией систем сбора и обработки информации и возвращением к предыдущим тенденциям,

– говорится в сообщении.

В НАН отмечают, хоть за период майских праздников динамика уменьшения количества новых выявленных случаев, смертей и госпитализаций ускорилась, однако в значительной мере это связано с большим количеством выходных и праздничных дней.

Коронавирус в Украине: основное

Источник: vaccination.covid19.gov.ua