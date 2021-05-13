Помимо роста количества больных коронавирусом, ученые ожидают и рост смертей от осложнений инфекции. Рост будет незначительным.
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В течение следующей недели можно ожидать незначительное увеличение количества новых обнаружений и летальных случаев в официальной статистике. Это связано не с ухудшением эпидемической динамики, а со стабилизацией систем сбора и обработки информации и возвращением к предыдущим тенденциям,
– говорится в сообщении.
В НАН отмечают, хоть за период майских праздников динамика уменьшения количества новых выявленных случаев, смертей и госпитализаций ускорилась, однако в значительной мере это связано с большим количеством выходных и праздничных дней.
Коронавирус в Украине: основное
Источник: vaccination.covid19.gov.ua
- За все время пандемии заболело – 2 135 886 человек, выписано – 1 816 643 человека, умерло 47 333 человека.
- Одну дозу вакцины против коронавируса получили 901 105 человек, две – 3 828.
- Сейчас для вакцинации в Украине доступны три вакцины: AstraZeneca (Covishield), Sinovac Biotech, Pfizer-BioNTech.
- Осенью 2021 годав Украине прогнозируют очередную волну коронавируса.