В Украине снова выросло количество больных COVID-19: втрое больше чем вчера

По состоянию на утро 20 июля, в Украине зафиксировали 598 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19. Среди них 23 детей.

Ситуация с коронавирусом в Украине

Больных медработников – 13, Несмотря на то, что вчера не заболел ни один. Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве – там 228 человек заболели.

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Также за сутки 19 июля госпитализировали 279 человек. Побороть недуг удалось 540 украинцам. К сожалению, умерли 25 человек.

За сутки протестировано:

методом ПЦР – 21 459 человек;

методом ИФА – 8 387 человек;

экспресс-тестами – 12 565 человек.

Всего с начала пандемии в Украине провели 11 182 527 ПЦР-тестов.

заболело – 2 245 275 человек;

выздоровело – 2 181 925 человек;

летальных исходов – 52 756;

Количество заболеваний в регионах за сутки:

Киев – 228 случаев;

Винницкая область – 9 случаев;

Волынская область – 4 случая;

Днепропетровская областьм32 случая;

Донецкая область – 48 случаев;

Житомирская область – 11 случаев;

Закарпатская область – 5 случаев;

Запорожская область – 14 случаев;

Ивано-Франковская область – 7 случаев;

Киевская область – 6 случаев;

Кировоградская область – 1 случай;

Луганская область – 35 случаев;

Львовская область – 20 случаев;

Николаевская область – 4 случая;

Одесская область – 35 случаев;

Полтавская область – 15 случаев;

Ровенская область – 3 случая;

Сумская область – 35 случаев;

Тернопольская область – 1 случай;

Харьковская область – 18 случаев;

Херсонская область – 30 случаев;

Хмельницкая область – 19 случаев;

Черкасская область – 13 случаев;

Черновицкая область – 4 случая;

Черниговская область – 1 случай.

* Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Главные правила профилактики коронавируса / инфографика 24 канала