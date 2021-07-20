В Украине снова выросло количество больных COVID-19: втрое больше чем вчера
Источник:Минздрав Украины
По состоянию на утро 20 июля, в Украине зафиксировали 598 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19. Среди них 23 детей.
Ситуация с коронавирусом в Украине
Больных медработников – 13, Несмотря на то, что вчера не заболел ни один. Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве – там 228 человек заболели.
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Также за сутки 19 июля госпитализировали 279 человек. Побороть недуг удалось 540 украинцам. К сожалению, умерли 25 человек.
За сутки протестировано:
- методом ПЦР – 21 459 человек;
- методом ИФА – 8 387 человек;
- экспресс-тестами – 12 565 человек.
Всего с начала пандемии в Украине провели 11 182 527 ПЦР-тестов.За все время пандемии в Украине:
- заболело – 2 245 275 человек;
- выздоровело – 2 181 925 человек;
- летальных исходов – 52 756;
Количество заболеваний в регионах за сутки:
- Киев – 228 случаев;
- Винницкая область – 9 случаев;
- Волынская область – 4 случая;
- Днепропетровская областьм32 случая;
- Донецкая область – 48 случаев;
- Житомирская область – 11 случаев;
- Закарпатская область – 5 случаев;
- Запорожская область – 14 случаев;
- Ивано-Франковская область – 7 случаев;
- Киевская область – 6 случаев;
- Кировоградская область – 1 случай;
- Луганская область – 35 случаев;
- Львовская область – 20 случаев;
- Николаевская область – 4 случая;
- Одесская область – 35 случаев;
- Полтавская область – 15 случаев;
- Ровенская область – 3 случая;
- Сумская область – 35 случаев;
- Тернопольская область – 1 случай;
- Харьковская область – 18 случаев;
- Херсонская область – 30 случаев;
- Хмельницкая область – 19 случаев;
- Черкасская область – 13 случаев;
- Черновицкая область – 4 случая;
- Черниговская область – 1 случай.
* Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.