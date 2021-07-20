В Украине снова выросло количество больных COVID-19: втрое больше чем вчера

20 июля 2021 , 08:16
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Источник:

Минздрав Украины

По состоянию на утро 20 июля, в Украине зафиксировали 598 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19. Среди них 23 детей.

Ситуация с коронавирусом в Украине

Больных медработников – 13, Несмотря на то, что вчера не заболел ни один. Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве – там 228 человек заболели.

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Также за сутки 19 июля госпитализировали 279 человек. Побороть недуг удалось 540 украинцам. К сожалению, умерли 25 человек.

За сутки протестировано:

  • методом ПЦР – 21 459 человек;
  • методом ИФА – 8 387 человек;
  • экспресс-тестами – 12 565 человек.

Всего с начала пандемии в Украине провели 11 182 527 ПЦР-тестов.

За все время пандемии в Украине:
  • заболело – 2 245 275 человек;
  • выздоровело – 2 181 925 человек;
  • летальных исходов – 52 756;

Количество заболеваний в регионах за сутки:

  • Киев – 228 случаев;
  • Винницкая область – 9 случаев;
  • Волынская область – 4 случая;
  • Днепропетровская областьм32 случая;
  • Донецкая область – 48 случаев;
  • Житомирская область – 11 случаев;
  • Закарпатская область – 5 случаев;
  • Запорожская область – 14 случаев;
  • Ивано-Франковская область – 7 случаев;
  • Киевская область – 6 случаев;
  • Кировоградская область – 1 случай;
  • Луганская область – 35 случаев;
  • Львовская область – 20 случаев;
  • Николаевская область – 4 случая;
  • Одесская область – 35 случаев;
  • Полтавская область – 15 случаев;
  • Ровенская область – 3 случая;
  • Сумская область – 35 случаев;
  • Тернопольская область – 1 случай;
  • Харьковская область – 18 случаев;
  • Херсонская область – 30 случаев;
  • Хмельницкая область – 19 случаев;
  • Черкасская область – 13 случаев;
  • Черновицкая область – 4 случая;
  • Черниговская область – 1 случай.

* Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

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Автор: Аліна Оліховська