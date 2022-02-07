В Украине сократят срок изоляции при COVID-19, – Кузин

В Министерстве здравоохранения объяснили, почему в Украине не сократили срок изоляции при коронавирусе и когда пересмотрят требование.

Опыт других стран

Известно, что некоторые страны сокращают сроки изоляции, например, в США, Израиле, Великобритании он составляет 5 дней, в Украине до сих пор 14. Однако, санврач Игорь Кузин объяснил, что это связано с критической потребностью в медработниках, которой у нас нет.

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Например, США ввели норму, что медицинский работник, заболевший коронавирусом, должен находиться дома всего 5 дней, а затем, если у него нет симптомов, может выходить на работу. Это рискованная тактика, применялась она как крайняя мера,

– рассказал Игорь Кузин.

В то же время украинцам, по словам Кузина, нужно сформировать культуру адекватного отношения к инфекционным болезням.

Обновленные данные ВОЗ

Впрочем, санврач отметил, что есть сообщение ВОЗ о том, что инкубационный период при Омикроне более короткий – составляет около трех суток, в то время как при Дельте 4 – 5, а иногда до 7 дней. Поэтому в Минздраве пересмотрят эти нормы в контексте обновленной информации.

10 – 13 дней изоляции

Вероятнее всего, будут рассматривать вопрос сокращения срока самоизоляции, но все же не до 5 дней: условно это будет 10 суток для бессимптомных случаев и 13 – для инфицированных с симптомами.

Актуальная заболеваемость COVID-19

В течение суток в Украине заболели коронавирусом 23 378 человек, в том числе 2 242 ребенка. В больницы госпитализировали 2 699 человек. От осложнений болезни умерли 115 пациентов.

С начала пандемии COVID-19 в Украине зарегистрировали 4 307 437 случаев заболевания, к сожалению, 101 392 из них – летальные.

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