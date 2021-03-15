В Украине создали тест, который может проверить эффективность любой COVID-вакцины
В Украине разработали тест на поствакцинальный иммунитет от коронавируса. От других ИФА-тестов на антитела он отличается тем, что может вычислять конкретно нейтрализующие антитела, и является параметром эффективности вакцины.
Источник:УНН
Определять качественный и количественный состав антител с помощью новых тестов будут в образцах сыворотки и плазмы крови человека. Это поможет как можно точнее сделать вывод об эффективности той или иной вакцины от коронавируса.
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Главный технолог компании и один из разработчиков "Диапроф-Мед" Андрей Горлов рассказал, на какой стадии находится валидация разработки.
Мы предложили свой тест для проведения валидации во внешних лабораториях, чтобы они смогли беспристрастно определить его диагностическую значимость,
– рассказал Горлов.
Вакцинация в Украине: что известно
Источник: телеграм-канал "Коронавирус_инфо"
- За прошедшие сутки, 14 марта, в Украине от коронавируса вакцинировали 2018 человек.
- С начала кампании первую дозу вакцины получили 53 155 жителей страны.
- Со вчерашнего дня наибольшее количество прививок провели в Донецкой области (260). Эта же область пока является лидером вакцинальной кампании в Украине. В целом там вакцинировали 5044 человека.
- Самый низкий уровень вакцинации по Украине в Черниговской области. В целом там привилось 1006 граждан.
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