В Украине разработали тест на поствакцинальный иммунитет от коронавируса. От других ИФА-тестов на антитела он отличается тем, что может вычислять конкретно нейтрализующие антитела, и является параметром эффективности вакцины.

Определять качественный и количественный состав антител с помощью новых тестов будут в образцах сыворотки и плазмы крови человека. Это поможет как можно точнее сделать вывод об эффективности той или иной вакцины от коронавируса.

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Главный технолог компании и один из разработчиков "Диапроф-Мед" Андрей Горлов рассказал, на какой стадии находится валидация разработки.

Мы предложили свой тест для проведения валидации во внешних лабораториях, чтобы они смогли беспристрастно определить его диагностическую значимость,

– рассказал Горлов.

Вакцинация в Украине: что известно

Источник: телеграм-канал "Коронавирус_инфо"