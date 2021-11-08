Об этом доложил премьер Денис Шмыгаль во время селекторного совещания под председательством президента Владимира Зеленского.

Важно Может ли человек заразиться коронавирусом от вакцины

Глава правительства отметил, что на прошлой неделе на пике заболеваемости обнаружили 27,3 тысячи новых случаев заражения COVID-19 за сутки, а общее число новых больных сохраняется 2 недели подряд на уровне 152 тысяч человек.

Однако, по словам Шмыгаля, можно говорить о некоторой стабилизации по показателю госпитализаций: 34,5 тысячи на прошлой неделе и 34,3 тысячи неделей ранее.

Больше о ситуации с COVID-19 в Украине: главное

Сейчас 17 областей Украины находятся в красной зоне эпидемической опасности. В Херсонской области динамика несколько улучшается, что может дать возможность региону одним из первых выйти из красной зоны.

В Киеве сохраняется тенденция к росту количества больных коронавирусом. Секретарь СНБО Алексей Данилов отметил необходимость обеспечения стабильной поставки кислорода в столичные больницы.



Какие привилегии получат вакцинированные украинцы / Источник: Минздрав / Инфографика 24 канала

Денис Шмыгаль также напомнил, что сегодня вступило в силу постановление правительства № 1096, в соответствии с которым должны отстранять от работы непривитых против коронавируса представителей некоторых профессий, в частности педагогов и госслужащих. В учебных заведениях сейчас работают, в частности офлайн, 100% вакцинированные преподаватели.

Министр здравоохранения Виктор Ляшко в очередной раз подчеркнул важность вакцинации, ведь среди госпитализированных с COVID-19 более 95% не привиты против коронавируса. У таких граждан более тяжелое течение болезни и, к сожалению, среди них больший процент смертей вследствие ее осложнений.