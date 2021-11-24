Желтая зона сократилась
В Украине сократилась желтая зона карантина. Теперь таких регионов осталось только два. А Черновицкая область перешла в оранжевую зону.
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Показатели заболеваемости и госпитализаций
Уровень заболеваемости COVID-19, при определенном показателе 75 на 100 тысяч населения, по стране составляет 621 на 100 тысяч населения. Самый высокий уровень заболеваемости коронавирусом – в Николаевской и Полтавской областях.
По состоянию на 24 ноября уровень госпитализаций по стране составляет 62,5, при определенном показателе 60 на 100 тысяч населения. Он превышен в 14 областях, больше всего – в Житомирской и Хмельницкой областях.
Красная зона
В этой зоне находится город Киев и 18 областей, в частности:
- Херсонская,
- Одесская,
- Запорожская,
- Донецкая,
- Днепропетровская,
- Сумская,
- Николаевская,
- Ровненская,
- Житомирская,
- Ивано-Франковская,
- Киевская,
- Луганская,
- Хмельницкая,
- Черниговская,
- Львовская.,
- Волынская
- Черкасская,
- Винницкая.
Ожидается, что в ближайшее время Луганская и Львовская область выйдут из этой зоны.
Каковы ограничения красной зоны
Согласно постановлению Кабмина, на территории, которая оказалась в красной зоне, запрещается проведение массовых мероприятий, а также деятельности: заведений общественного питания, ТРЦ, кинотеатров и других развлекательных заведений; непродовольственных рынков и магазинов; фитнесс-центров, бассейнов и спортзалов.
Эти ограничения не действуют при условии, что 100% работников и посетителей заведений или мероприятий вакцинированы от коронавируса или имеют отрицательный ПЦР-тест.
Оранжевая зона
Сегодня она расширилась. В этой зоне теперь 4 региона:
- Полтавская,
- Харьковская,
- Закарпатская,
- Черновицкая.
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Желтая зона
Эта зона сократилась, осталось только две области:
- Тернопольская,
- Кировоградская.
Актуальные показатели госпитализации и заболеваемости в областях / Инфографика Минздрава