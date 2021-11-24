Желтая зона сократилась

В Украине сократилась желтая зона карантина. Теперь таких регионов осталось только два. А Черновицкая область перешла в оранжевую зону.

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Показатели заболеваемости и госпитализаций

Уровень заболеваемости COVID-19, при определенном показателе 75 на 100 тысяч населения, по стране составляет 621 на 100 тысяч населения. Самый высокий уровень заболеваемости коронавирусом – в Николаевской и Полтавской областях.

По состоянию на 24 ноября уровень госпитализаций по стране составляет 62,5, при определенном показателе 60 на 100 тысяч населения. Он превышен в 14 областях, больше всего – в Житомирской и Хмельницкой областях.

Красная зона

В этой зоне находится город Киев и 18 областей, в частности:

  • Херсонская,
  • Одесская,
  • Запорожская,
  • Донецкая,
  • Днепропетровская,
  • Сумская,
  • Николаевская,
  • Ровненская,
  • Житомирская,
  • Ивано-Франковская,
  • Киевская,
  • Луганская,
  • Хмельницкая,
  • Черниговская,
  • Львовская.,
  • Волынская
  • Черкасская,
  • Винницкая.

Ожидается, что в ближайшее время Луганская и Львовская область выйдут из этой зоны.

Каковы ограничения красной зоны

Согласно постановлению Кабмина, на территории, которая оказалась в красной зоне, запрещается проведение массовых мероприятий, а также деятельности: заведений общественного питания, ТРЦ, кинотеатров и других развлекательных заведений; непродовольственных рынков и магазинов; фитнесс-центров, бассейнов и спортзалов.

Эти ограничения не действуют при условии, что 100% работников и посетителей заведений или мероприятий вакцинированы от коронавируса или имеют отрицательный ПЦР-тест.

Оранжевая зона

Сегодня она расширилась. В этой зоне теперь 4 региона:

  • Полтавская,
  • Харьковская,
  • Закарпатская,
  • Черновицкая.

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Желтая зона

Эта зона сократилась, осталось только две области:

  • Тернопольская,
  • Кировоградская.

зони карантинуАктуальные показатели госпитализации и заболеваемости в областях / Инфографика Минздрава