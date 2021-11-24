В Украине стало больше "оранжевых" областей: в какой зоне карантина каждый регион

Министерство здравоохранения обновило данные о ситуации с карантинными ограничениями в регионах. Большинство областей соответствуют показателям красного уровня эпидемической опасности распространения COVID-19.

Желтая зона сократилась

В Украине сократилась желтая зона карантина. Теперь таких регионов осталось только два. А Черновицкая область перешла в оранжевую зону.

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Показатели заболеваемости и госпитализаций

Уровень заболеваемости COVID-19, при определенном показателе 75 на 100 тысяч населения, по стране составляет 621 на 100 тысяч населения. Самый высокий уровень заболеваемости коронавирусом – в Николаевской и Полтавской областях.

По состоянию на 24 ноября уровень госпитализаций по стране составляет 62,5, при определенном показателе 60 на 100 тысяч населения. Он превышен в 14 областях, больше всего – в Житомирской и Хмельницкой областях.

Красная зона

В этой зоне находится город Киев и 18 областей, в частности:

Херсонская,

Одесская,

Запорожская,

Донецкая,

Днепропетровская,

Сумская,

Николаевская,

Ровненская,

Житомирская,

Ивано-Франковская,

Киевская,

Луганская,

Хмельницкая,

Черниговская,

Львовская.,

Волынская

Черкасская,

Винницкая.

Ожидается, что в ближайшее время Луганская и Львовская область выйдут из этой зоны.

Каковы ограничения красной зоны Согласно постановлению Кабмина, на территории, которая оказалась в красной зоне, запрещается проведение массовых мероприятий, а также деятельности: заведений общественного питания, ТРЦ, кинотеатров и других развлекательных заведений; непродовольственных рынков и магазинов; фитнесс-центров, бассейнов и спортзалов. Эти ограничения не действуют при условии, что 100% работников и посетителей заведений или мероприятий вакцинированы от коронавируса или имеют отрицательный ПЦР-тест.

Оранжевая зона

Сегодня она расширилась. В этой зоне теперь 4 региона:

Полтавская,

Харьковская,

Закарпатская,

Черновицкая.

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Желтая зона

Эта зона сократилась, осталось только две области:

Тернопольская,

Кировоградская.

Актуальные показатели госпитализации и заболеваемости в областях / Инфографика Минздрава