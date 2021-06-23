Как отметил Денис Шмыгаль, сейчас в Министерстве здравоохранения готовят новые форматы. Это позволит иммунизировать как можно большее количество украинцев.

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Это поможет уменьшить передачу вирусов внутри коллективов

Вакцинация работников компаний поможет уменьшить передачу вируса внутри коллективов и будет способствовать их безопасной работе,

– написал глава правительства.

Шмигаль призвал особо обратить внимание на эту информацию руководителей предприятий. Ведь это позволит обезопасить от коронавируса всех своих работников.

В Минздраве говорили, что некоторым коллективам придется ждать до июля

Отметим, ранее гендиректор по развитию цифровых трансформаций минздрава Мария Карчевич рассказала, что большей части рабочих коллективов придется все-таки подождать с прививками до июля 2021 года. Именно тогда запланированы новые поставки препаратов. Сейчас вакцин хватает лишь на 50% записанных коллективов.

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