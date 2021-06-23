В Украине – старт вакцинации компаний с 50 желающими: как это будет происходить

Премьер Шмыгаль сообщил о старте вакцинации компаний, если в их штате наберется более 50 желающих получить инъекцию от коронавируса. В Минздраве для этого увеличивают количество бригад для вакцинации.
Как отметил Денис Шмыгаль, сейчас в Министерстве здравоохранения готовят новые форматы. Это позволит иммунизировать как можно большее количество украинцев.
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Это поможет уменьшить передачу вирусов внутри коллективов
Вакцинация работников компаний поможет уменьшить передачу вируса внутри коллективов и будет способствовать их безопасной работе,
– написал глава правительства.
Шмигаль призвал особо обратить внимание на эту информацию руководителей предприятий. Ведь это позволит обезопасить от коронавируса всех своих работников.
В Минздраве говорили, что некоторым коллективам придется ждать до июля
Отметим, ранее гендиректор по развитию цифровых трансформаций минздрава Мария Карчевич рассказала, что большей части рабочих коллективов придется все-таки подождать с прививками до июля 2021 года. Именно тогда запланированы новые поставки препаратов. Сейчас вакцин хватает лишь на 50% записанных коллективов.
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Какова ситуация с вакцинацией в Украине?
По состоянию на 23 июня проведено 2 149 244 прививок. Вакцинировано – 1 755 139 человек, из них получили первую дозу – 1 755 137 человек. Завершили вакцинацию (получили две дозы) – 394 107 человек (из них 2 человека получили первую дозу за рубежом). За предыдущие сутки в Украине против COVID-19 было вакцинировано 53 786 человек.