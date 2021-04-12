В Украине стартовала вакцинация китайским препаратом Sinovac
Китайская вакцина компании Sinovac (CoronaVac) уже прошла лабораторный контроль в Украине. 12 апреля стартовала вакцинация препаратом. В целом прибыло 215 тысяч доз.
Народный депутат от "Слуги народа" Ольга Василевская-Смаглюк написала, что вакциной компании Sinovac будут прививать маломобильные группы населения и работников критической инфраструктуры.
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Завершился лабораторный контроль вакцины против COVID-19 китайского производства Sinovac. Сегодня начата вакцинация данным препаратом в областях и регионах,
– заявила депутат.
К слову, на днях главный санитарный врач Украины объяснил, кто будет вакцинирован в Украине препаратом Coronavac:
Данные взяты из издания Украинская правда
1) люди с инвалидностью и те, кто за ними ухаживает;
2) люди, которые будут работать на ВНО-2021;
3) олимпийцы и паралимпийцы, которые будут представлять Украину на играх 2021;
4) полицейские.
Вакцина CoronaVac: коротко
- В Украину партия вакцины CoronaVac прибыла еще 25 марта. Правда, зарегистрировал эту вакцину Минздрав 10 марта. Это второй препарат после Covishield, которым будут прививать украинцев.
- В Министерстве здравоохранения заверили, что вакцина прошла все этапы клинических исследований. Ее успешно используют в Китае, Бразилии, Мексике, Чили, Турции, Индонезии, Таиланде и других странах.
- В частности, активно CoronaVac использовали в Турции. Страна закупила 50 миллионов доз. А прививки ней сделали президент Турции Эрдоган и Вселенский патриарх Варфоломей.
- Препарат CoronaVac является инактивированной вакциной. Он действует, используя убитые вирусные частицы, чтобы подвергать иммунитет действия вируса без риска серьезной реакции на заболевание.
Китай признал низкую эффективность CoronaVac
Источник: The Associated Press
В январе 2021 года исследование бразильских медиков показало, что эффективность вакцины компании Sinovac в вопросе защиты от коронавируса составляет всего лишь чуть выше 50%. Центры по контролю за болезнями Китая также впервые признали низкую эффективность вакцины.
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