Китайская вакцина компании Sinovac (CoronaVac) уже прошла лабораторный контроль в Украине. 12 апреля стартовала вакцинация препаратом. В целом прибыло 215 тысяч доз.

Народный депутат от "Слуги народа" Ольга Василевская-Смаглюк написала, что вакциной компании Sinovac будут прививать маломобильные группы населения и работников критической инфраструктуры.

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Завершился лабораторный контроль вакцины против COVID-19 китайского производства Sinovac. Сегодня начата вакцинация данным препаратом в областях и регионах,

– заявила депутат.

К слову, на днях главный санитарный врач Украины объяснил, кто будет вакцинирован в Украине препаратом Coronavac:

Данные взяты из издания Украинская правда

1) люди с инвалидностью и те, кто за ними ухаживает;

2) люди, которые будут работать на ВНО-2021;

3) олимпийцы и паралимпийцы, которые будут представлять Украину на играх 2021;

4) полицейские.

Вакцина CoronaVac: коротко

В Украину партия вакцины CoronaVac прибыла еще 25 марта. Правда, зарегистрировал эту вакцину Минздрав 10 марта. Это второй препарат после Covishield, которым будут прививать украинцев.

В Министерстве здравоохранения заверили, что вакцина прошла все этапы клинических исследований. Ее успешно используют в Китае, Бразилии, Мексике, Чили, Турции, Индонезии, Таиланде и других странах.

В частности, активно CoronaVac использовали в Турции. Страна закупила 50 миллионов доз. А прививки ней сделали президент Турции Эрдоган и Вселенский патриарх Варфоломей.

Препарат CoronaVac является инактивированной вакциной. Он действует, используя убитые вирусные частицы, чтобы подвергать иммунитет действия вируса без риска серьезной реакции на заболевание.

Китай признал низкую эффективность CoronaVac

Источник: The Associated Press

В январе 2021 года исследование бразильских медиков показало, что эффективность вакцины компании Sinovac в вопросе защиты от коронавируса составляет всего лишь чуть выше 50%. Центры по контролю за болезнями Китая также впервые признали низкую эффективность вакцины.