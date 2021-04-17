В Украине стартовала вакцинация против COVID-19 сотрудников МВД
В субботу, 17 апреля, стартовала вакцинация против коронавирусной болезни сотрудников системы органов Министерства внутренних дел, в целом прививки планируется сделать около 800 тысяч человек.
Источник:Арсен Аавков
Вакцинация проходит по национальному плану
Первыми вакцинируют гарнизоны аэропортов Борисполь и Жуляны, подразделения НГУ в зоне ООС, работников общественной безопасности, подразделения патрульной полиции.
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Далее вакцинируем всех сотрудников системы МВД: Нацполицию, ГСЧС, Нацгвардию, Пограничную службу, Сервисные центры, высшие учебные заведения, Экспертную службу, сотрудников МВД,
– говорится в сообщении.
Какими препаратами проводят прививки
Вакцинацию будут проводить препаратом CoronaVac, разработанной китайским фармацевтическим предприятием Sinovac Biotech, и Comirnaty производства Pfizer-BioNTech.
Арсен Аваков подчеркнул, что вакцинация является исключительно добровольным делом.
Вакцинация это "военные учения": она готовит иммунную систему к тому, чтобы при встрече с реальной угрозой организм человека смог адекватно среагировать,
– сказал министр.
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