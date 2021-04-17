В субботу, 17 апреля, стартовала вакцинация против коронавирусной болезни сотрудников системы органов Министерства внутренних дел, в целом прививки планируется сделать около 800 тысяч человек.

Вакцинация проходит по национальному плану Первыми вакцинируют гарнизоны аэропортов Борисполь и Жуляны, подразделения НГУ в зоне ООС, работников общественной безопасности, подразделения патрульной полиции. К теме Pfizer в Украине: что надо знать о вакцине, которую все так ждали Далее вакцинируем всех сотрудников системы МВД: Нацполицию, ГСЧС, Нацгвардию, Пограничную службу, Сервисные центры, высшие учебные заведения, Экспертную службу, сотрудников МВД,

– говорится в сообщении. Важно! Следующим этапом медики МВД будут вакцинировать также семьи их сотрудников. Всего с семьями планируют охватить около 800 тысяч человек. Какими препаратами проводят прививки Вакцинацию будут проводить препаратом CoronaVac, разработанной китайским фармацевтическим предприятием Sinovac Biotech, и Comirnaty производства Pfizer-BioNTech. Арсен Аваков подчеркнул, что вакцинация является исключительно добровольным делом. Вакцинация это "военные учения": она готовит иммунную систему к тому, чтобы при встрече с реальной угрозой организм человека смог адекватно среагировать,

– сказал министр. Обратите внимание! Украине с начала вакцинальной кампании первую дозу вакцины от ковида получила 445 861 человек, завершили вакцинацию 5 украинцев.