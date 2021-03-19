В Украине стартует 2 этап вакцинации: Степанов рассказал, что это значит
Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что Украина перешла ко 2 этапу вакцинации. Более 290 тысяч украинцев ожидают прививку против коронавируса.
Источник:24 канал
В Украине стартует 2 этап вакцинации
Министр здравоохранения заявил в ходе часа вопросов к правительству в Верховной Раде, что со следующей недели вакцинацию начнут в стационарах.
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Мы перешли ко второму этапу вакцинации. Со следующей недели начинается работа стационарных пунктов прививок и вакцинации семейных врачей,
– отметил глава Минздрава.
290 тысяч украинцев записались в очередь на вакцинацию
По словам Максима Степанова, граждане записываются на вакцинацию "несмотря на информационную вакханалию и откровенную ложь".
Максим Степанов
"Несмотря на информационную вакханалию и откровенную ложь по теме вакцинации в лист ожидания через информационные ресурсы, в том числе через приложение "Дия, записались уже более 290 тысяч человек".
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