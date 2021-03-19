Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что Украина перешла ко 2 этапу вакцинации. Более 290 тысяч украинцев ожидают прививку против коронавируса.

В Украине стартует 2 этап вакцинации

Министр здравоохранения заявил в ходе часа вопросов к правительству в Верховной Раде, что со следующей недели вакцинацию начнут в стационарах.

К теме Степанов ответил, кто ответственный за медленные темпы вакцинации

Мы перешли ко второму этапу вакцинации. Со следующей недели начинается работа стационарных пунктов прививок и вакцинации семейных врачей,

– отметил глава Минздрава.

290 тысяч украинцев записались в очередь на вакцинацию

По словам Максима Степанова, граждане записываются на вакцинацию "несмотря на информационную вакханалию и откровенную ложь".

Максим Степанов "Несмотря на информационную вакханалию и откровенную ложь по теме вакцинации в лист ожидания через информационные ресурсы, в том числе через приложение "Дия, записались уже более 290 тысяч человек".

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