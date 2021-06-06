В Украине в течение суток сделали 40,1 тысяч прививок против COVID-19

В Украине в течение суток 5 июня сделали 40 101 прививку против коронавируса. Как сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения, первую дозу ввели 39 229 лицам, вторую – 872.

От начала вакцинальной кампании привито 1 216 602 человека, из них получили одну дозу – 1 216 600 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 146 664 человека (из них двое человек получили одну дозу заграницей).

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"Всего проведено 1 363 264 прививки", – говорится в сообщении Минздрава.

5 июня в Украине иммунизацию проводили 327 мобильных бригад и в 418 пунктах вакцинации. По состоянию на 6 июня 2021 года в письмо ожидания вакцинации от COVID-19 записались 640 914 человек.

Вакцинация в выходные

Отметим, в выходные 5 – 6 июня в Украине работают Центры вакцинации против коронавируса, где вакцинируют тех людей, которые записались на прививку через приложение "Дия" или контакт-центр Минздрава. На процедуру приглашают с помощью смс-сообщения. Те люди, которые не получили сообщения, также могут прийти и стать в общую очередь. Как и раньше, приоритет предоставляется пожилым людям.

Данные взяты из Центра общественного здоровья

В каких городах открыты Центры COVID-вакцинации 5 – 6 июня

Киев, на базе Международного выставочного центра,

Львов, на базе стадиона "Арена Львов",

Одесса, на базе ТЦ "Мегадом", Fontan Sky Center, СШ "Крымская",

Тернополь, на базе Центра досуга и молодежных инициатив имени Довженко,

Полтава, на базе Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого,

Кременчуг Полтавской области, на базе Кременчугского лицея № 11 "Гарант",

Лубны Полтавской области, на базе кинотеатра "Киевская Русь",

Миргород Полтавской области, на базе дома культуры Миргородского городского совета,

Горишни Плавни Полтавской области, на базе обособленного административного подразделения "Горно-обогатительный комбинат".

Данные о вакцинах против коронавируса / инфографика 24 канал