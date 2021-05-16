Такие данные обнародовало Министерство охраны здоровья. В почти всех областях нормам соответствуют эпидемиологические показатели. В частности, относительно госпитализаций и охвата тестированием на коронавирус.

К теме В Черкассах школы продолжат обучение летом: когда дети пойдут на каникулы

На Черкасщине превышен показатель относительно случаев инфицирования

На Черкасщине, которая только накануне вернулась в "оранжевый" перечень, есть некоторые превышения нормы. Говорится о коэффициенте выявления случаев инфицирования COVID-19. При норме 20%, в Черкасской области в течение 14 и 15 мая было 20,8% и 20,7%.

Обратите внимание! В оранжевой зоне действуют ограничения зеленой и желтой зоны, дополнительные не предусмотрены. Тем не менее она символизирует о приближении к красному уровню эпидопасности.

Эпидемиологические показатели в Украине / Изображение Минздрава

Какая ситуация в Черкасской области с коронавирусом

По состоянию на 16 мая в Черкасской области выявили 78 925 случаев коронавируса, из них 1 159 – летальные. Выздоровели более 67 тысяч человек.

Адаптивный карантин / Инфографика 24 канала