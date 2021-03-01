В Украине угрожающая динамика, – Ганиченко рассказал, чего ждать от COVID-19
В Украине количество людей со средним и тяжелым течением COVID-19, которые нуждаются в госпитализации, только растет. В частности, это угрожающая динамика для государства.
Источник:24 канал
Руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики Юрий Ганиченко отметил, что в Украине следует ожидать увеличения заболеваемости COVID-19. По его словам, количество госпитализированных больше, чем тех, кого выписывают из больниц.
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Ганиченко рассказал, что с каждым днем многие пациенты претендуют на койки в медицинских учреждениях. Он предположил, что из-за этого нагрузка на систему здравоохранения будет расти в ближайшее время.
Эффективны ли темпы вакцинации
Эксперт отметил, что пока рано говорить о темпах вакцинации в Украине, ведь этот процесс только начался.
Вакцинация началась и это очень хорошо. Будем следить за тем, что будет происходить дальше,
– подчеркнул он.
Почему врачи отказываются вакцинироваться
По мнению Ганиченко, причин для отказа медиков может быть много. Как он отметил, врачи отказываются от прививки не только в Украине.
"На протяжении вакцинации мы увидим, сколько процентов врачей будут готовы делать прививки", – заявил эксперт.
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Как отметил Ганиченко, пока можно лишь предположить, что увеличение заболеваемости COVID-19, особенно в западных регионах страны, вызывают новые штаммы коронавируса.
Чего ждать от COVID-19 в Украине: смотрите видео
Вакцинация в Украине: коротко
- В Украине 24 февраля 2021 года началась вакцинация от коронавируса. В частности, первую прививку получил медик – Горенко Евгений Васильевич.
- Стоит заметить, что 25 февраля на Донбассе начали вакцинировать и украинских военнослужащих. Первая вакцина поступила в 66-й военный госпиталь.
- По данным Минздрава, по состоянию на 1 марта первую дозу вакцины получили 3 141 человек.
План вакцинации украинцев / Источник: Минздрав / Инфографика 24 канала
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