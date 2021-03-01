В Украине количество людей со средним и тяжелым течением COVID-19, которые нуждаются в госпитализации, только растет. В частности, это угрожающая динамика для государства.

Руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики Юрий Ганиченко отметил, что в Украине следует ожидать увеличения заболеваемости COVID-19. По его словам, количество госпитализированных больше, чем тех, кого выписывают из больниц.

Читайте также В ВОЗ определили, сколько людей получили антитела к коронавирусу

Ганиченко рассказал, что с каждым днем ​​многие пациенты претендуют на койки в медицинских учреждениях. Он предположил, что из-за этого нагрузка на систему здравоохранения будет расти в ближайшее время.

Эффективны ли темпы вакцинации

Эксперт отметил, что пока рано говорить о темпах вакцинации в Украине, ведь этот процесс только начался.

Вакцинация началась и это очень хорошо. Будем следить за тем, что будет происходить дальше,

– подчеркнул он.

Почему врачи отказываются вакцинироваться

По мнению Ганиченко, причин для отказа медиков может быть много. Как он отметил, врачи отказываются от прививки не только в Украине.

"На протяжении вакцинации мы увидим, сколько процентов врачей будут готовы делать прививки", – заявил эксперт.

К теме Житомирщину внесут в красную зону карантина

Как отметил Ганиченко, пока можно лишь предположить, что увеличение заболеваемости COVID-19, особенно в западных регионах страны, вызывают новые штаммы коронавируса.

Обратите внимание! В Украине 1 марта 2021 года начал работу сайт для записи граждан на вакцинацию от COVID-19. Благодаря этому все желающие украинцы смогут записаться на бесплатную прививку онлайн или по телефону горячей линии. Подробнее об этом – читайте здесь.

Чего ждать от COVID-19 в Украине: смотрите видео

Вакцинация в Украине: коротко

В Украине 24 февраля 2021 года началась вакцинация от коронавируса. В частности, первую прививку получил медик – Горенко Евгений Васильевич.

Стоит заметить, что 25 февраля на Донбассе начали вакцинировать и украинских военнослужащих. Первая вакцина поступила в 66-й военный госпиталь.

По данным Минздрава, по состоянию на 1 марта первую дозу вакцины получили 3 141 человек.



План вакцинации украинцев / Источник: Минздрав / Инфографика 24 канала