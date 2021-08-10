Постепенный рост заболеваемости продолжается четвертую неделю подряд. Самая критическая ситуация в Одесской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областях.

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Сейчас Сумская, Тернопольская и Херсонская области показывают превышение коэффициента выявления на 4%. Самая критическая ситуация – в Одесской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областях. Суммарный рост госпитализаций в этих регионах составляет 100% всего роста в Украине,

– говорится в сообщении.

Но есть и положительные новости, поскольку Украина продолжает наращивать вакцинацию. По словам аналитиков, ее текущие темпы превосходят среднемировые и европейские показатели на 1,4% вакцинированного населения за неделю.

Но этого недостаточно для того, чтобы победить болезнь. Для того, чтобы выйти на показатель в 70% вакцинированного взрослого населения до конца 2021 года темпы кампании иммунизации нужно ускорить вдвое уже сейчас.

Статистика распространения COVID-19 в Украине

Источник: Минздрав